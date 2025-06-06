После украинской операции "Паутина", власти США начали обсуждать отказ от поддержки Киева

Затем Трамп поговорил с Путиным и в отчете о звонке на Truth Social сообщил о планах Кремля нанести ответный удар по Украине. «Мы обсудили атаку Украины на самолеты, стоявшие на российских аэродромах, а также другие удары, наносимые обеими сторонами, — написал Трамп. — Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин заявил, и очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы».