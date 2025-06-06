После украинской операции "Паутина", власти США начали обсуждать отказ от поддержки Киева
Издание The Atlantic сообщает, со ссылкой на источники в администрации Трампа, что в Белом доме атака Украины на российскую стратегическую авиацию была воспринята неодобрительно.
"Украинские удары дронов вглубь территории России нанесли Москве унизительный удар в минувшие выходные. Защитники Киева восприняли атаку как триумф современного ведения войны и предупреждение президенту России Владимиру Путину. Однако в Белом доме на эту операцию отреагировали иначе — с раздражением", - пишет издание.
Дональд Трамп в последние недели открыто выражал недовольство тем, что Путин не хочет завершать войну. Но после воскресной атаки, в ходе которой были поражены несколько российских военных аэродромов, президент США в частных разговорах высказывал тревогу по поводу возможной эскалации конфликта, сообщили трое чиновников администрации и один внешний советник Белого дома.
По их словам, удар дронами вновь разжег давнее раздражение Трампа относительно президента Украины Владимира Зеленского и вызвал новые дебаты в Белом доме о целесообразности дальнейшей поддержки Украины. Как сообщил внешний советник, на протяжении всей войны Трамп называл Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», считая, что тот может подтолкнуть мир к третьей мировой войне. На этой неделе Трамп в частном порядке повторил этот тезис, обвинив Зеленского в показухе после ударов дронов. По словам советника, хотя Трампа впечатлила дерзость операции, он считает, что Зеленский должен был сосредоточиться на переговорах с Россией в Стамбуле.
Затем Трамп поговорил с Путиным и в отчете о звонке на Truth Social сообщил о планах Кремля нанести ответный удар по Украине. «Мы обсудили атаку Украины на самолеты, стоявшие на российских аэродромах, а также другие удары, наносимые обеими сторонами, — написал Трамп. — Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин заявил, и очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы».
При этом, по словам одного из чиновников, Трамп сказал помощникам, что больше не верит в перспективу саммита с участием его самого, Зеленского и Путина — встречи, которую ранее рассматривал как путь к завершению войны.
"С момента вступления в должность в январе Трамп не увеличил помощь Украине и до сих пор не поддержал инициативу двухпартийной группы сенаторов во главе с его союзником, сенатором Линдси Грэмом из Южной Каролины, о введении жестких экономических санкций против России и стран, сотрудничающих с ней", - напоминает The Atlantic.
Есть и другие признаки того, что Белый дом дистанцируется от Украины. Так, министр обороны Пит Хегсет не принял участие во встрече 50 министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Ранее эта встреча служила важной площадкой для координации военной помощи Украине. Хегсет стал первым министром обороны США за три года, пропустившим это мероприятие. В Пентагоне объяснили его отсутствие проблемами в расписании.