Вот и дружбе конец: Дональд Трамп и Илон Маск разругались в пух и прах

Ранее Маск стал одним из самых заметных советников Трампа, возглавив Департамент правительственной эффективности, который проводил масштабную и спорную реформу по сокращению численности федеральных служащих и расходов. После ухода с этого поста Маск на этой неделе выступил против законопроекта, который Трамп называл своим «большим, прекрасным законом», а Маск назвал его «отвратительной мерзостью». «Затяжной конфликт между ними может затруднить удержание контроля республиканцами над Конгрессом на промежуточных выборах в следующем году, если Маск прекратит финансирование избирательных кампаний или снизит поддержку Трампа в Кремниевой долине», - пишет Reuters.