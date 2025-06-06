Вот и дружбе конец: Дональд Трамп и Илон Маск разругались в пух и прах
Дональд Трамп пригрозил прекратить государственные контракты с компаниями Илона Маска, а самый богатый человек в мире предположил, что президента США следует подвергнуть импичменту. Так завершилась дружба двух, возможно, самых влиятельных людей мира.
Все началось после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал генерального директора Tesla Илона Маска в Овальном кабинете, и оба затем обрушились друг на друга с колкостями на своих социальных платформах: Truth Social у Трампа и X у Маска.
«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете — миллиарды и миллиарды долларов — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп.
В итоге акции Tesla упали более чем на 14%, потеряв около 150 миллиардов долларов рыночной стоимости — самое большое однодневное падение в истории компании. Через несколько минут после закрытия биржи Маск ответил «Да» на пост в X, в котором говорилось, что Трампа следует подвергнуть импичменту.
Проблемы между «друзьями» начали нарастать за несколько дней до этого, когда Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о снижении налогов и увеличении расходов. Сначала президент не комментировал, пока Маск активно выступал против законопроекта, утверждая, что он слишком увеличит государственный долг, который составляет 36,2 триллиона долларов.
Трамп нарушил молчание в четверг, сказав журналистам, что он «очень разочарован» в Маске. «Слушайте, у нас с Илоном были отличные отношения. Я не уверен, что они сохранятся», — сказал Трамп.
В то время как Трамп говорил, Маск в реальном времени отвечал в X. «Без меня Трамп проиграл бы выборы», — написал Маск, вложивший почти 300 миллионов долларов в поддержку Трампа и других республиканцев на прошлых выборах. В другом сообщении Маск утверждал, что тарифы, продвигаемые Трампом, приведут США к рецессии в этом году.
Маск также заявил, что в ответ на угрозы Трампа он начнет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon. Dragon — единственный американский космический аппарат, способный доставлять астронавтов на Международную космическую станцию. Однако поздно вечером в четверг Маск понял, что погорячился. В знак возможного примирения Маск позднее написал: «Ты не ошибаешься» в ответ на пост миллиардера-инвестора Билла Акмана, который призвал Трампа и Маска к миру.
Ранее Маск стал одним из самых заметных советников Трампа, возглавив Департамент правительственной эффективности, который проводил масштабную и спорную реформу по сокращению численности федеральных служащих и расходов. После ухода с этого поста Маск на этой неделе выступил против законопроекта, который Трамп называл своим «большим, прекрасным законом», а Маск назвал его «отвратительной мерзостью». «Затяжной конфликт между ними может затруднить удержание контроля республиканцами над Конгрессом на промежуточных выборах в следующем году, если Маск прекратит финансирование избирательных кампаний или снизит поддержку Трампа в Кремниевой долине», - пишет Reuters.