Спрос на оплаченные государством анализы в Латвии в разы превышает возможности бюджета

Служба пояснила, что запланированное на год финансирование пока не исчерпано, и в настоящее время в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться оплачиваемые государством анализы. В то же время регулярный анализ использования средств показывает, что на сегодняшний день уже израсходовано больше, чем было предусмотрено на первые четыре месяца года.