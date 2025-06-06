Спрос на оплаченные государством анализы в Латвии в разы превышает возможности бюджета
В этом году, как и в предыдущие, спрос и количество направлений от врачей на оплачиваемые государством анализы значительно превышают доступное государственное финансирование, сообщили агентству LETA в SIA Centrālā laboratorija.
В компании подчеркивают, что лабораторные анализы, оплачиваемые государством, проводятся только по направлению врача. «В стране в настоящее время также не создана система, по которой и на основании каких критериев должна формироваться очередь на анализы, если количество направлений превышает установленную государством квоту», — отмечают в компании.
Из-за несоответствия между спросом и финансированием в лабораториях возникает перерасход, что создает риск того, что по окончании госфинансирования прием пациентов придется ограничить, поскольку государство эти услуги больше не оплатит. Между тем лабораторные исследования являются одной из основ системы здравоохранения, подчеркивает Centrālā laboratorija.
Ссылаясь на исследования, компания обращает внимание на то, что именно результаты анализов являются основным инструментом постановки диагноза и влияют более чем на 70% клинических решений. Результаты помогают не только своевременно выявить заболевание, но и назначить более точное, а значит — более дешевое лечение, дополнительные исследования или профилактические меры, потенциально снижая затраты на лечение запущенных заболеваний в будущем.
«К сожалению, бюджет здравоохранения уже долгое время сознательно планируется с дефицитом, поскольку он не соответствует реальному спросу и потоку пациентов», — подчеркивают в компании.
С одной стороны, государство гарантирует жителям определенный объем медицинских услуг, включая лабораторные исследования, которые положены каждому. С другой стороны, пациенты могут не получить эти услуги, если заболеют в период, когда финансирование уже исчерпано или образовался перерасход, поясняет Centrālā laboratorija.
Неправильное планирование бюджетных расходов на анализы приводит к тому, что позже государству приходится платить гораздо больше за лечение несвоевременно выявленных диагнозов и запущенных заболеваний, утверждают в компании.
Учитывая, что в этом году поток пациентов на государственные анализы значительно возрос и на данный момент не наблюдается его снижение, Centrālā laboratorija надеется, что Национальная служба здравоохранения (NVD) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разработает решение, которое обеспечит возможность проведения анализов всем пациентам, которым они необходимы, а также в полном объеме выполнит свои обязательства перед поставщиками услуг. Последним уже сейчас государство применяет пониженный коэффициент оплаты за услуги вместо полной стоимости.
Ранее сообщалось, что у части поставщиков первичной и вторичной медицинской помощи в первом квартале года образовался перерасход более 3 миллионов евро за лабораторные исследования, о чем агентству LETA сообщила Латвийская ассоциация семейных врачей.
Перерасход возникает тогда, когда медики направляют пациентов на оплачиваемые государством исследования в объеме, превышающем выделенные им квоты и запланированные в бюджете средства. В результате лаборатории могут своевременно не получить оплату или получить ее в меньшем объеме.
Ассоциация получила информацию о ситуации от Национальной службы здравоохранения. Как и в предыдущие годы, служба призывает семейных врачей оценивать целесообразность использования средств на исследования. NVD рекомендует тщательно рассматривать каждый конкретный случай пациента и необходимость направления на лабораторные исследования.
NVD также призвала жителей не беспокоиться, поскольку государственные исследования будут доступны и впредь.
Служба пояснила, что запланированное на год финансирование пока не исчерпано, и в настоящее время в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться оплачиваемые государством анализы. В то же время регулярный анализ использования средств показывает, что на сегодняшний день уже израсходовано больше, чем было предусмотрено на первые четыре месяца года.
Такие перерасходы наблюдались и в предыдущие годы и обычно сглаживаются летом, когда спрос на анализы снижается, отмечает NVD.
Для обсуждения объема лабораторных услуг и использования финансирования, а также поиска оптимального решения для обеспечения доступности этих услуг в будущем, Министерство здравоохранения и NVD планируют в этом месяце встретиться с представителями Centrālā laboratorija.
В целом в этом году на проведение оплачиваемых государством анализов предусмотрено более 62 миллионов евро. Чтобы обеспечить жителям доступ к лабораторным исследованиям, договор о предоставлении услуг заключен с 29 лабораториями — в том числе с E. Gulbja laboratorija, Centrālā laboratorija, лабораторией Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, лабораторией Восточной клинической университетской больницы Риги и другими.