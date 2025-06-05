"Чем меньше слов - тем громче эхо": как на Борисовском кладбище поздравили Алексея Навального с днем рождения

Поток цветов и подарков не прекращается — за молодой девушкой в рубашке с двумя уточками и надписью «Любовь сильнее страха» гвоздики на могилу Навального возлагает, опираясь на палочку, очень пожилая женщина. Перекрестившись, она делает два шага назад и начинает плакать, вытирая глаза тряпичным платком. Ее зовут Тамара, она 1935 года рождения. Из-за безудержных слез ей трудно говорить, голос сбивается: «Они… как могли загубить такого человека… куда же мы без него теперь… Я и в день смерти сама на могилу ходила и сейчас пришла… Не хватает Алексея…» Еще раз перекрестившись, Тамара медленно идет к выходу. Молодой эшник снова подхватывает телефон и «звонит», снимая ее.