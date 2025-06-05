Латвия все больше попадает в фокус Кремля: что стоит за информационными атаками России?

Но к таким передачам и звучащим в них заявлениям нужно относиться критически. Они следуют коммерческой логике, а именно, возбуждение ажиотажа обусловлено необходимостью привлечь к себе внимание. Однако это имеет и политическую значимость: на фоне таких экстравагантных личностей и заявлений Путин кажется соразмерным и рациональным, что помогает поддерживать его публичный образ и таким образом приумножать поддержку его позиции. В то же время значительная часть посланий нацелена и на аудитории за пределами России. Эта аудитория, в свою очередь, делится на несколько подкатегорий.