Telegram выпустил полезное обновление, которое понравится всем пользователям
фото: Shutterstock
В очередном обновлении Telegram представлены новые полезные функции.
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Telegram выпустил полезное обновление, которое понравится всем пользователям

Отдел информации

Otkrito.lv

В очередном обновлении Telegram представлены новые полезные функции: возможность отправлять личные сообщения каналам, улучшенная навигация по темам, обрезка голосовых сообщений, отправка фото в высоком качестве и многое другое.

Личные сообщения для каналов

Теперь пользователи могут отправлять приватные сообщения каналам и напрямую общаться с их владельцами или администраторами. Владельцы каналов могут включить эту опцию, чтобы принимать сообщения от подписчиков, не раскрывая личные данные.

  • Сообщения от подписчиков отображаются в отдельном, упрощенном интерфейсе.
  • Чтобы написать каналу, нажмите на значок сообщения в нижней части экрана.
  • Включить функцию можно в Настройках канала > Личные сообщения.
  • Автор канала может установить плату за каждое сообщение, чтобы фильтровать обращения и поддерживать качество диалога.

Вкладки тем

Темы в группах теперь отображаются во вкладках, что ускоряет навигацию:

  • Переключаться между темами можно с помощью боковой панели или верхней строки вкладок.
  • Это позволяет быстро переходить от одной темы к другой.
  • Включается в Настройках группы > Темы.

Обрезка голосовых сообщений

Теперь после записи голосового сообщения можно:

  • Выбрать начальную и конечную точку, обрезав ненужное.
  • Нет нужды перезаписывать — просто вырезайте нужный фрагмент.
  • Эта функция появляется при блокировке записи свайпом вверх.
  • Также можно продолжить запись, нажав снова на микрофон.
  • Возможна пауза и продолжение записи голосовых и видеосообщений.

Фото в высоком качестве (HD)

Telegram с 2014 года позволяет отправлять фото в оригинальном размере, но обычные изображения автоматически сжимаются.

Теперь можно выбрать новый режим — "Высокое качество" (HD):

  • Такие изображения в 4 раза четче, но при этом используют менее 0.5 МБ.
  • Чтобы отправить фото в HD, нажмите на кнопку SD в редакторе изображения или выберите "Отправить в высоком качестве" в меню вложений.

Расширенные возможности опросов

С 2018 года Telegram позволяет создавать опросы, а теперь:

  • Поддерживается до 12 вариантов ответов.
  • Опросы можно отправлять в "Сохраненные сообщения", чтобы сохранить результаты или переслать опрос позже в другие чаты.

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