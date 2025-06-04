В очередном обновлении Telegram представлены новые полезные функции.
В мире
Сегодня 19:11
Telegram выпустил полезное обновление, которое понравится всем пользователям
В очередном обновлении Telegram представлены новые полезные функции: возможность отправлять личные сообщения каналам, улучшенная навигация по темам, обрезка голосовых сообщений, отправка фото в высоком качестве и многое другое.
Личные сообщения для каналов
Теперь пользователи могут отправлять приватные сообщения каналам и напрямую общаться с их владельцами или администраторами. Владельцы каналов могут включить эту опцию, чтобы принимать сообщения от подписчиков, не раскрывая личные данные.
- Сообщения от подписчиков отображаются в отдельном, упрощенном интерфейсе.
- Чтобы написать каналу, нажмите на значок сообщения в нижней части экрана.
- Включить функцию можно в Настройках канала > Личные сообщения.
- Автор канала может установить плату за каждое сообщение, чтобы фильтровать обращения и поддерживать качество диалога.
Вкладки тем
Темы в группах теперь отображаются во вкладках, что ускоряет навигацию:
- Переключаться между темами можно с помощью боковой панели или верхней строки вкладок.
- Это позволяет быстро переходить от одной темы к другой.
- Включается в Настройках группы > Темы.
Обрезка голосовых сообщений
Теперь после записи голосового сообщения можно:
- Выбрать начальную и конечную точку, обрезав ненужное.
- Нет нужды перезаписывать — просто вырезайте нужный фрагмент.
- Эта функция появляется при блокировке записи свайпом вверх.
- Также можно продолжить запись, нажав снова на микрофон.
- Возможна пауза и продолжение записи голосовых и видеосообщений.
Фото в высоком качестве (HD)
Telegram с 2014 года позволяет отправлять фото в оригинальном размере, но обычные изображения автоматически сжимаются.
Теперь можно выбрать новый режим — "Высокое качество" (HD):
- Такие изображения в 4 раза четче, но при этом используют менее 0.5 МБ.
- Чтобы отправить фото в HD, нажмите на кнопку SD в редакторе изображения или выберите "Отправить в высоком качестве" в меню вложений.
Расширенные возможности опросов
С 2018 года Telegram позволяет создавать опросы, а теперь:
- Поддерживается до 12 вариантов ответов.
- Опросы можно отправлять в "Сохраненные сообщения", чтобы сохранить результаты или переслать опрос позже в другие чаты.