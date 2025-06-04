Депутаты Сейма хотят сохранить за собой право выдвигать кандидата на должность омбудсмена

Как сообщалось, юридическая комиссия начала рассмотрение предложенных президентом поправок к закону о Банке Латвии, закону об омбудсмене и закону о Государственном контроле, которые предусматривают, что впредь право выдвигать кандидатов на посты руководителей этих органов будет предоставлено президенту, а Сейм сохранит право принимать окончательное решение по кандидатурам. Ринкевич считает, что такой порядок не нарушит равновесие ветвей власти, однако даст президенту возможность в ходе формальных и неформальных консультаций определить наиболее подходящего кандидата, что в свою очередь уменьшит влияние политических мотивов на выбор в ущерб профессиональным качествам кандидата.