В Харькове похоронен доброволец с позывным "Латвиец" - третий гражданин Латвии, погибший на войне за Украину
Во вторник, 3 июня, в Харькове был предан земле латвийский добровольческий солдат Никита Сладзевскис, известный под позывным "Латвиец", сообщает портал Lsm.lv. Он погиб 13 мая в боях в Луганской области.
Прощание с Никитой прошло в Харьковском крематории. На церемонию пришли его сослуживцы из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Заместитель командира бригады Игорь Михайленко отметил: «Если Сладзевскис за что-то брался, он отдавался этому на сто процентов. С начала полномасштабного вторжения России он полностью посвятил себя защите Украины».
Боевой товарищ Никиты Ярослав сказал: «Никита стал частью украинского народа. Он отдал самое дорогое — свою жизнь за нашу свободу и за независимость Латвии». Осенью прошлого года Никита познакомился в Украине со своей невестой Леной. Спустя примерно два месяца после знакомства он сделал ей предложение, и они обручились.
Как ранее сообщалось, в конце мая посольство Латвии получило медицинское заключение о гибели добровольца Сладзевскиса, воевавшего на фронте под фамилией Таренов. По информации пресс-секретаря МИДа, причиной смерти стала взрывная травма, полученная в ходе боевых действий. В своем завещании Никита просил кремировать его и развеять прах рядом с другом, погибшим в Украине.
В мае 2024 года Никита в эксклюзивном интервью online.ua высказал прогноз о том, когда Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию. На вопрос о том, за какие идеалы он сражается в Украине, Никита овтетил: "За то, чтобы родные и близкие для меня люди были всегда в безопасности. Именно за них я сейчас воюю. Многие скажут, то это неправильно, но все идут воевать, чтобы не просто спасти Украину от "русского мира", но и спасти своих близких".
Сладзевскис стал третьим латвийским добровольцем, погибшим в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Осенью 2023 года в результате атаки дронов российских войск в Донецкой области возле города Лиман погиб бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии Виталий Смирнов. 25 декабря 2024 года в Луганской области в сражении за Новоегоровку пал доброволец Эдгар Платонов, 1983 года рождения, служивший в Иностранном легионе ВСУ. Ранее он не проходил службу в латвийских вооруженных силах.
Следует отметить, что военнослужащим профессиональной службы и членам Земессардзе с действующим контрактом запрещено участвовать в вооруженных конфликтах на стороне других государств. После начала вторжения в 2022 году Министерство обороны Украины создало специальное подразделение — Иностранный легион, к которому выразили желание присоединиться тысячи добровольцев. В его составе в настоящее время воюют и несколько граждан Латвии.