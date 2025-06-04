В Харькове похоронен доброволец с позывным "Латвиец" - третий гражданин Латвии, погибший на войне за Украину

В мае 2024 года Никита в эксклюзивном интервью online.ua высказал прогноз о том, когда Владимир Путин может напасть на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию. На вопрос о том, за какие идеалы он сражается в Украине, Никита овтетил: "За то, чтобы родные и близкие для меня люди были всегда в безопасности. Именно за них я сейчас воюю. Многие скажут, то это неправильно, но все идут воевать, чтобы не просто спасти Украину от "русского мира", но и спасти своих близких".