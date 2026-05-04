Вашингтон меняет военное присутствие в Европе: что означает вывод американских солдат из Германии
Решение Дональда Трампа вывести тысячи американских военных из Германии стало неожиданностью для европейских лидеров и новым сигналом для ЕС и НАТО: Европе придется быстрее брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.
В пятницу Пентагон сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился в течение года вывести около 5000 военнослужащих с баз в Германии.
Сам Трамп в субботу заявил журналистам во Флориде, что число выводимых военных будет еще больше.
Комментируя решение о выводе американских войск из Германии, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сказал: «Я бы не преувеличивал значение этого, поскольку, на мой взгляд, мы ожидаем, что Европа возьмет на себя большую ответственность за собственную безопасность».
«Я не считаю эти цифры драматичными, но думаю, что с ними следовало бы работать согласованно в рамках НАТО», — сказал он журналистам в Ереване, где проходит саммит европейских лидеров.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что «уже давно говорится о выводе американских войск из Европы. Но, конечно, время этого заявления стало неожиданностью».
«Думаю, это показывает, что нам действительно необходимо укреплять европейскую опору НАТО», — сказала она.
На выходных представитель НАТО сообщила, что должностные лица альянса «работают с США, чтобы понять детали их решения относительно размещения сил в Германии».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что со стороны США было разочарование европейской поддержкой войны против Ирана, а европейцы услышали недовольство, высказанное Трампом, и усиливают свои действия.
«Европейские лидеры получили сигнал. Они услышали это послание громко и ясно», — сказал Рютте перед переговорами с европейскими лидерами в Армении, признав «разочарование со стороны США» на фоне сопротивления европейских союзников присоединению к войне с Ираном. «Европейцы усиливают свою поддержку, — подчеркнул Рютте. — Мы видим, что все эти страны теперь участвуют через свои двусторонние соглашения. Сейчас они следят за тем, чтобы все двусторонние соглашения о базах выполнялись».