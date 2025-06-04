Сможете ли вы потянуть кредит? Проверьте с новым калькулятором от PTAC
Чтобы помочь потребителям понять, насколько безопасно брать деньги в долг, Центр защиты прав потребителей (PTAC) создал новый, удобный в использовании калькулятор. С его помощью каждый может проверить, достаточно ли у него доходов, чтобы покрыть существующие или планируемые кредиты.
Этот калькулятор рассчитывает, какую часть от ежемесячного чистого дохода (зарплаты «на руки») составляют выплаты по кредитам. Если эта сумма слишком велика, это означает, что заем может быть рискованным.
Почему это важно для финансового положения потребителя?
Потому что слишком большая сумма кредитных обязательств может вызвать трудности в повседневной жизни — может стать сложно вовремя оплачивать счета и выполнять кредитные обязательства, что повлияет на финансовые возможности в будущем. Избыточные долговые нагрузки могут мешать созданию сбережений и финансовой «подушки безопасности».
Директор PTAC Зайга Лиепиня говорит: «Мы хотим, чтобы люди занимали ответственно и знали, действительно ли смогут вернуть заем».
Как пользоваться калькулятором?
Потребитель может выбрать один из четырех типов расчета — в зависимости от размера зарплаты, наличия иждивенцев и расходов. Это поможет получить максимально точный результат.
Что нужно знать потребителю для расчета?
- Сколько вы получаете «на руки» в месяц;
- Сколько в месяц уходит на кредиты (включая новый, если он планируется);
- Сколько человек у вас на иждивении (например, дети).
Если окажется, что выплаты по кредитам слишком высоки — не стоит паниковать! На сайте PTAC также можно найти рекомендации, что делать в такой ситуации.