Сможете ли вы потянуть кредит? Проверьте с новым калькулятором от PTAC

Потому что слишком большая сумма кредитных обязательств может вызвать трудности в повседневной жизни — может стать сложно вовремя оплачивать счета и выполнять кредитные обязательства, что повлияет на финансовые возможности в будущем. Избыточные долговые нагрузки могут мешать созданию сбережений и финансовой «подушки безопасности».