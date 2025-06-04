Мнение: криптовалюты становятся "респектабельным" классом инвестиций

Они, по сути, аналогичны фондам, вкладывающим средства в акции или облигации – с той разницей, что стоимость их долей привязана к изменениям стоимости какой-либо криптовалюты или корзины криптовалют. Преимуществами таких фондов является то, что они регулируются – так же, как и фонды, управляющие другими активами – и их доли свободно доступны на биржах Европы и мира. Доли этих фондов можно держать на своем счете ценных бумаг (а также покупать, продавать и переводить их) так же, как любые акции.