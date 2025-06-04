Мнение: криптовалюты становятся "респектабельным" классом инвестиций
Криптовалюты сегодня являются особым видом инвестиций. С одной стороны, они по-прежнему расцениваются как инвестиции для узкого круга энтузиастов с сомнительным практическим применением. Однако, с другой стороны, даже правительства крупнейших стран, в том числе США, уже рассматривают возможность держать часть национальных резервов в криптоактивах, рассуждает Евгений Панкратов - руководитель Управления финансовых рынков Rietumu Banka.
На финансовом рынке уже существуют тысячи различных криптовалют, хотя тех, которые хорошо известны и активно торгуются, значительно меньше. Кроме того, планируемые цифровой евро и цифровой доллар тоже фактически будут криптовалютами, с той существенной разницей, что эмитировать их будут государственные центральные банки, в то время как у нынешних криптовалют нет единого эмитента и они создаются «децентрализованно».
В целом можно сделать вывод, что у криптоактивы наращивают свой потенциал и приобретают значимость как стратегический инвестиционный актив. Нужны ли они в инвестиционном портфеле каждого человека – вопрос индивидуальный, однако вовсе упускать из виду этот класс активов при планировании своих накоплений не стоит. Приведу ряд фактов, которые дают более полное представление о нынешней ситуации с криптоактивами.
Число владельцев криптовалют продолжает увеличиваться
Согласно исследованию The State of Crypto Report за 2024 год, проведенному американской инвестиционной компанией Andreessen Horowitz, в прошлом году в мире было уже около 617 миллионов жителей, которым принадлежали какие-либо криптовалютные активы, и около 29 миллионов ежемесячно пользовались криптокошельком. Это исторически самые высокие показатели. Исследователи Andreessen Horowitz отмечают, что темпы роста популярности криптоадресов сопоставимы с прогрессом в начале распространения интернета.
Исследователи считают, что сейчас в мире около 30–60 миллионов человек совершают транзакции с криптовалютами ежемесячно – это 5–10% от общего числа владельцев криптоактивов. Кривая роста криптовалют свидетельствует как о сравнительной популярности этих активов в настоящее время, так и об огромном потенциале роста в будущем.
Больше всего владельцев криптовалютных кошельков в прошлом году насчитывалось в США, Нигерии, Индии, Аргентине, России и на Филиппинах. То есть в основном это страны с многочисленным населением или неустойчивой финансовой системой, либо сочетанием этих факторов (когда криптовалюты могут обеспечивать стабильность). Но в число первых пятнадцати стран по числу владельцев криптовалютных кошельков входят и такие экономически развитые государства как Канада, Германия, Великобритания, Франция и Испания.
Растущее число владельцев криптоактивов благоприятно влияет на этот рынок, повышается уровень доверия и ликвидности – то есть увеличиваются возможности для каждого инвестора быстро покупать и продавать криптоактивы, по крайней мере из числа наиболее популярных. Это важно и для нас, латвийских инвесторов – нам стоит учитывать, что уже есть страны с миллионами жителей, активно использующими криптовалюты, и они, скорее всего, не перестанут это делать.
Криптоактивы – это уже не «дикий запад»
Другим важным аспектом является то, что регулирование сферы криптоактивов ужесточается. Этот рынок прошел стадию раннего развития, когда правил не было. К примеру, в ЕС в этом году вступил в силу регламент в отношении рынков криптовалют – MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), который содержит всеобъемлющее регулирование эмиссии таких активов и торговли ими. Регламент распространяется как на традиционные криптоактивы, так и на инструменты, которые для обеспечения стабильной стоимости привязаны к валюте какой-либо страны или корзине валют (так называемые stablecoins).
MiCA устанавливает целый ряд правил для оказания услуг по торговле криптоактивами. В частности, обязанность предоставлять информацию об эмиссии криптоактива и связанных с этим расходах, требование предупреждать о рисках, необходимость соблюдать политики и процедуры по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и прочих противоправных действий, а также другие условия. MiCA также содержит различные требования о соблюдении принципов надлежащего управления при предоставлении криптовалютных услуг.
В других юрисдикциях также есть подобные попытки законодательно установить контроль за оборотом криптоактивов. Иными словами, постепенно внедряется регулирование криптоактивов и надзор за этим рынком, хотя, конечно, вся эта система контроля еще только формируется.
Самые простые инвестиции – через торгуемые на бирже фонды
Латвийские банки пока не предлагают торговлю криптовалютами, то есть держать, к примеру, биткоины на своем счете ценных бумаг не получится. Однако при посредничестве банков уже сейчас можно инвестировать в криптовалютные активы через торгуемые на бирже фонды – так называемые ETF (exchange traded funds).
Они, по сути, аналогичны фондам, вкладывающим средства в акции или облигации – с той разницей, что стоимость их долей привязана к изменениям стоимости какой-либо криптовалюты или корзины криптовалют. Преимуществами таких фондов является то, что они регулируются – так же, как и фонды, управляющие другими активами – и их доли свободно доступны на биржах Европы и мира. Доли этих фондов можно держать на своем счете ценных бумаг (а также покупать, продавать и переводить их) так же, как любые акции.
В настоящее время крупнейшим в мире фондом, который торгуется на криптовалютной бирже, является iShares Bitcoin Trust ETF. Объем активов под его управлением составляет около 65 миллиардов долларов США, а ежедневный оборот по сделкам достигает около 1,7 миллиарда долларов США. За ним следует Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund – его объем равен примерно 21 миллиардам долларов США, а дневной оборот составляет около 350 миллионов долларов США.
Крупнейшие аналогичные европейские фонды пока значительно уступают, однако их масштабы тоже весьма значительны: самым большим является Bitwise Physical Bitcoin ETP с объемом активов около 1,3 миллиарда евро и дневным оборотом примерно 8 миллионов евро. Также среди европейских фондов стоит отметить WisdomTree Physical Bitcoin, объем которого равен примерно 1,1 миллиарда евро, и Bitcoin Tracker EUR с объемом около 1 миллиарда евро.
Инвестиции в торгуемые на бирже фонды имеют еще одно преимущество – для них можно использовать не только счет ценных бумаг, но и инвестиционный счет (который можно открыть в большинстве латвийских банков). Инвестиционный счет позволяет свободно покупать и продавать ценные бумаги без необходимости уплачивать подоходный налог с населения каждый раз, когда совершается сделка. Налог уплачивается только в момент вывода средств с инвестиционного счета, если их сумма превышает сумму средств, внесенных на счет.
Из этого следует, что торгуемые на бирже фонды сейчас являются наиболее простым и удобным в плане налогообложения вариантом инвестиций в криптоактивы – без покупки самих криптовалют. Безусловно, инвесторам при этом, как и всегда, следует совершать сделки обдуманно и помнить о том, что прибыль не гарантирована и стоимость долей фондов может снижаться.
Таким образом, если криптоактивы соответствуют уровню риска, который готов взять на себя инвестор, и его понимаю финансовой сферы, то уже сейчас существуют удобные и полностью легитимные способы стать участником этого нового, стремительно развивающегося рынка – который обязательно принесет нам еще много нового.