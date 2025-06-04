В Европе сравнили размеры пенсий в разных странах. Жителей Латвии эта информация может опечалить

Пенсионный возраст в Исландии установлен на уровне 67 лет (против 66 в Великобритании), а для получения полной пенсии требуется 40 лет проживания в стране. Также Исландия предоставляет доплату для одиноких пенсионеров в размере до 869 124 крон (примерно 6 000 евро) в год, что составляет 8% от средней заработной платы.