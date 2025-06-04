В Европе сравнили размеры пенсий в разных странах. Жителей Латвии эта информация может опечалить
Европейские страны выплачивают своим пенсионерам в среднем почти на 8 000 фунтов (примерно 9 400 евро) в год больше, чем получают пенсионеры в Великобритании. Об этом с грустью сообщает британская пресса.
Самую высокую пенсию в Европе предоставляет Исландия — около 23 600 евро в год, что более чем на 8 000 фунтов превышает британскую государственную пенсию в 11 973 фунта (приблизительно 14 100 евро).
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, полная базовая пенсия в Исландии составляет 3 439 428 исландских крон (около 23 600 евро), что эквивалентно 31% от средней заработной платы. Однако уровень жизни в Исландии на 40–50% выше, чем в Великобритании, а значит, пенсионерам приходится почти вдвое больше тратить на продукты, жилье и товары первой необходимости.
Пенсионный возраст в Исландии установлен на уровне 67 лет (против 66 в Великобритании), а для получения полной пенсии требуется 40 лет проживания в стране. Также Исландия предоставляет доплату для одиноких пенсионеров в размере до 869 124 крон (примерно 6 000 евро) в год, что составляет 8% от средней заработной платы.
По данным пенсионных консультантов Almond Financial, после оплаты всех средних базовых расходов у усредненного британского пенсионера остается всего 74,40 фунта (около 87 евро) в месяц. Это заметное снижение по сравнению с прошлым годом, когда оставалось около 115 фунтов (135 евро).
В рейтинге европейских стран по индексу «пенсионного баланса» Великобритания занимает 17-е место, опустившись на одну позицию за год. Максимальная государственная пенсия в Великобритании составляет 884,40 фунта (примерно 1 040 евро) в месяц, тогда как ежемесячные расходы на жизнь для одного человека без учета аренды — 810,40 фунта (около 950 евро).
А Люксембург возглавляет рейтинг, названный "Европейский пенсионный рай": пенсионная система страны выплачивает в среднем 6 095,87 евро в месяц. Это примерно на 5 100 евро больше британской государственной пенсии. Это обеспечивает пожилым жителям Люксембурга значительно больше свободы в расходах по сравнению с пенсионерами Великобритании.
Как видим, для жителей Латвии в этой статье речь идет о заоблачных суммах. Средняя пенсия по возрасту в Латвии сейчас составляет 550 евро. Но это на руки. Вышеприведенные суммы пенсий в других странах Европы скорее всего приведены до уплаты налогов.