А если завтра война... Мать двоих детей хочет знать - останутся ли педагоги в школе и садике с детьми в момент кризиса?
Элина, мать двоих детей, всерьез задумалась о том, насколько безопасными будут школы и детские сады в случае чрезвычайной ситуации. "Для меня важно понимать, есть ли хоть какая-то гарантия, что мои дети будут защищены в экстренных условиях", — рассказала она в эфире передачи "4. studija" на Латвийском телевидении. Женщина внимательно изучила план гражданской обороны Рижской думы и пришла к тревожным выводам.
Главные опасения касаются готовности образовательных учреждений: «Проходили ли педагоги единое обучение? Достаточно ли мотивирует их зарплата, чтобы они действительно остались на рабочем месте в кризисной ситуации, пока я не заберу ребенка? Есть ли вообще четкое регулирование на этот счет?» — задается вопросом Элина. По ее словам, частное учебное заведение смогло четко указать, куда именно будут эвакуированы дети в случае кризиса. В то же время в государственной начальной школе дали лишь расплывчатый ответ, упомянув, что соответствующий план якобы будет известен за два дня до эвакуации.
Глава Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинт Рейнсонс утверждает, что в учебных заведениях регулярно проходят учения по гражданской защите: «Проводятся эвакуационные тренировки с сиренами и мероприятия по обучению действиям в нештатных ситуациях. Персонал обучен, как действовать». Он отметил, что педагоги обязаны вывести детей из зоны опасности, провести перекличку и уведомить экстренные службы.
Чтобы понять реальное положение дел, журналисты передачи случайным образом обзвонили несколько школ Риги. В некоторых учреждениях подтвердили, что учения проводятся дважды в год, в других же сообщили, что такие мероприятия не проводились и не планируются.
Однако тревогу у Элины вызвал и один юридический нюанс — пункт 5.1 договора с рижским муниципальным детским садом, в котором говорится, что учреждение не несет ответственности за невыполнение обязательств в случае форс-мажора: природных катастроф, военных действий, эпидемий и других чрезвычайных событий. Это ставит под сомнение обязанность воспитателей оставаться на рабочем месте в момент кризиса.
Как пояснила координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Ивета Булане, во внутренних правилах и инструкциях детских садов четко прописаны действия на случай ЧС. «Работники учреждения, включая руководство, обязаны оставаться с детьми до тех пор, пока все родители не прибудут за ними. Пункт 5.1 мы обсудим с юристами и при необходимости уточним», — заявила она. Эту информацию подтвердил и Гинт Рейнсонс, добавив, что главная задача педагогов — безопасность детей и координация с муниципальными ресурсами и волонтерами для ротации персонала.
Заместитель главы Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Накуртс отметил, что каждая семья должна иметь собственный план действий на случай угрозы. «Военное вторжение не произойдет внезапно — вся страна будет предупреждена за несколько недель. Тогда и будет принято решение, как будет организован учебный процесс — дистанционно, очно или он будет приостановлен вовсе».
Он призвал родителей заранее обсудить с детьми возможные сценарии, договориться о месте встречи и способах связи на случай сбоев мобильной связи. По его словам, при эвакуации всех детей и взрослых зарегистрируют, чтобы родственники могли найти друг друга. «В условиях войны, конечно, сохранять порядок будет труднее, но план существует», — заверил он.