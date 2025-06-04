А если завтра война... Мать двоих детей хочет знать - останутся ли педагоги в школе и садике с детьми в момент кризиса?

Главные опасения касаются готовности образовательных учреждений: «Проходили ли педагоги единое обучение? Достаточно ли мотивирует их зарплата, чтобы они действительно остались на рабочем месте в кризисной ситуации, пока я не заберу ребенка? Есть ли вообще четкое регулирование на этот счет?» — задается вопросом Элина. По ее словам, частное учебное заведение смогло четко указать, куда именно будут эвакуированы дети в случае кризиса. В то же время в государственной начальной школе дали лишь расплывчатый ответ, упомянув, что соответствующий план якобы будет известен за два дня до эвакуации.