В Латгале задержаны пятеро денежных курьеров - среди них 15-летний подросток, замешанный в мошеннической схеме
В Латгале полиция задержала пятерых денежных курьеров, причастных к мошенническим схемам, в ходе которых у жертв пытались выманить десятки тысяч евро. Благодаря бдительности граждан и оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить новые эпизоды обмана.
На прошлой неделе в Латгалии полиция задержала пять денежных курьеров, причастных к мошенническим схемам, сообщает Государственная полиция.
28 октября жительница Даугавпилса получила несколько звонков от «сотрудников учреждений», пытавшихся выманить у неё 10 000 евро. Женщина распознала звонок как мошеннический и сообщила в полицию. Полицейские организовали задержание курьера, участвовавшего в схеме, и задержали мужчину 2003 года рождения.
Другая жительница Даугавпилса получала звонки от телефонных мошенников с 27 по 30 октября. В результате она передала курьеру 8700 евро. 30 октября мошенники снова позвонили, чтобы получить ещё 10 000 евро, но женщина распознала обман и обратилась в полицию. На месте был задержан мужчина 1992 года рождения, ранее участвовавший в подобных схемах.
В тот же день полиция получила информацию, что в Аугшдаугавском крае к женщине пришёл курьер, которому она передала 15 000 евро наличными. Ранее ей звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Latvenergo и полиции. Сосед женщины заметил подозрительного мужчину и решил задержать его самостоятельно. Благодаря его внимательности удалось предотвратить мошенничество. Полиция установила, что задержанный прибыл по просьбе своей знакомой. Позже были задержаны ещё два человека, один из которых 2009 года рождения.
29 октября житель Прейльского края получил несколько звонков от неизвестных лиц, которые требовали передать 5500 евро, утверждая, что деньги нужно «задекларировать». Мужчина сразу понял, что это мошенничество, и сообщил полиции. На месте был задержан мужчина 1995 года рождения.
Против задержанных возбуждены уголовные дела по второй части 177-й статьй Уголовного закона — за мошенничество, совершённое в значительных размерах или группой лиц по предварительному сговору. Это преступление карается лишением свободы на срок до 5 лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации, общественными работами или денежным штрафом, с конфискацией имущества или без неё. Также начаты уголовные процессы по четвёртой части 15-й статьи, предусматривающей ответственность за покушение на преступление, если оно не было доведено до конца по независящим от виновного причинам.