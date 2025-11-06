В Латгале задержаны пятеро денежных курьеров - среди них 15-летний подросток, замешанный в мошеннической схеме

Против задержанных возбуждены уголовные дела по второй части 177-й статьй Уголовного закона — за мошенничество, совершённое в значительных размерах или группой лиц по предварительному сговору. Это преступление карается лишением свободы на срок до 5 лет, кратковременным лишением свободы, надзором пробации, общественными работами или денежным штрафом, с конфискацией имущества или без неё. Также начаты уголовные процессы по четвёртой части 15-й статьи, предусматривающей ответственность за покушение на преступление, если оно не было доведено до конца по независящим от виновного причинам.