Почти половина жителей Латвии на Рождество планируют принимать гостей. Кухню стоит начать готовить уже сейчас

По мере того как мы закупаем все необходимое к праздникам и увеличиваем список гостей, доступное место на кухне становится всё более важным. Чтобы освободить больше места для всех необходимых работ, можно использовать стены. Разместив металлическую штангу в доступном месте на кухне, мы получим место для хранения чашек, кухонных принадлежностей или небольших корзинок для приправ, тем самым освободив место на столешнице и одновременно сохраняя необходимые вещи на расстоянии вытянутой руки.