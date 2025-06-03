Скончался автор всемирно известного вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" - в Молдове объявят траур
Ушел из жизни советский и молдавский композитор Евгений Дога. Автору вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", который часто называют одним из самых красивых музыкальных произведений XX века, было 88 лет.
Информацию о смерти композитора подтвердило Министерство культуры Молдовы. Причиной смерти СМИ называют тяжелую болезнь, с которой Дога боролся более 20 лет. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования в связи со смертью композитора и заявила, что день похорон будет объявлен национальным днем траура. "С грустью узнала о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма "Мария Мирабела", мы плакали, слушая музыку из "Лаутаров". Знаменитый вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" сопровождает нас повсюду и мы узнаем композиции мастера с первых нот", — написала она в Facebook.
Евгений Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР. Автор музыки более чем к 200 кинофильмам, среди которых "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Одиноким предоставляется общежитие", "Валентин и Валентина", "Королева Марго". В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.
Вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" — одно из самых известных произведений композитора Евгения Доги. Эта мелодия, наполненная романтикой и легкой грустью, стала настоящим музыкальным символом фильма, который является экранизацией повести Антона Чехова "Драма на охоте". Вальс отличается плавностью и изысканностью, создавая атмосферу утонченной элегантности. Его часто называют одним из самых красивых музыкальных произведений XX века, а ЮНЕСКО признало его одним из четырех музыкальных шедевров столетия.