Скончался автор всемирно известного вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" - в Молдове объявят траур

Информацию о смерти композитора подтвердило Министерство культуры Молдовы. Причиной смерти СМИ называют тяжелую болезнь, с которой Дога боролся более 20 лет. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования в связи со смертью композитора и заявила, что день похорон будет объявлен национальным днем траура. "С грустью узнала о смерти великого Евгения Доги. Мы выросли, слушая песни из фильма "Мария Мирабела", мы плакали, слушая музыку из "Лаутаров". Знаменитый вальс из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" сопровождает нас повсюду и мы узнаем композиции мастера с первых нот", — написала она в Facebook.