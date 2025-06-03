Объявлено, на каких линиях в Латвии будут курсировать новые аккумуляторные поезда

В МС указывают, что на маршрутах Рига–Цесис и Рига–Даугавпилс в настоящее время наблюдается значительный пассажиропоток, а строительство платформ повышенной высоты на станциях этих направлений будет продолжено до 2029 года. Предположительно, на указанных маршрутах потребуется по две зарядные станции: в Сигулде и Цесисе — на линии Рига–Цесис, и в Ливанах и Даугавпилсе — на линии Рига–Даугавпилс.