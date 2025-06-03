Объявлено, на каких линиях в Латвии будут курсировать новые аккумуляторные поезда
Аккумуляторные электропоезда в Латвии в первую очередь планируется использовать для организации железнодорожного сообщения между Ригой и отдаленными регионами страны — на маршрутах Рига–Цесис и Рига–Даугавпилс. Об этом говорится в аннотации к проекту постановления Министерства сообщения (МС), который во вторник был принят правительством.
Как поясняет министерство, согласно промежуточным поправкам к программе сплоченности ЕС, общий объем доступного финансирования на закупку аккумуляторных электропоездов и создание зарядной инфраструктуры составляет 123,069 млн евро, из которых 104,609 млн евро — это средства фондов ЕС. Условия инвестиций предусматривают, что закупка должна быть завершена и договор подписан до конца 2029 года.
В МС указывают, что на маршрутах Рига–Цесис и Рига–Даугавпилс в настоящее время наблюдается значительный пассажиропоток, а строительство платформ повышенной высоты на станциях этих направлений будет продолжено до 2029 года. Предположительно, на указанных маршрутах потребуется по две зарядные станции: в Сигулде и Цесисе — на линии Рига–Цесис, и в Ливанах и Даугавпилсе — на линии Рига–Даугавпилс.
Как уже сообщалось, 27 мая 2025 года правительство одобрило предложенные Министерством финансов поправки к программе фондов ЕС на 2021–2027 годы, предусматривающие перераспределение более 460 млн евро на транспортные проекты и более 170 млн евро — на нужды безопасности. Из них 104,6 млн евро направлены на закупку аккумуляторных электропоездов и создание зарядной инфраструктуры.
На тендер по закупке аккумуляторных электропоездов в апреле прошлого года поступили два предложения, из которых только предложение консорциума Škoda Transportation – Škoda Vagonka соответствовало условиям конкурса и было признано подходящим. С использованием средств фондов ЕС и государственного бюджета Латвии планируется закупить девять таких электропоездов. Они должны заменить дизель-поезда, которые ходят по неэлектрифицированным линиям и давно выработали свой ресурс.
Тем временем, в новых электропоездах, произведенных той же самой чешской компанией Škoda Vagonka, до сих пор продолжают находить все новые проблемы. Так, недавно стало известно о выявленных дефектах примерно у 300 окон в этих электричках.