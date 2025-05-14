Pasažieru vilciens: в новых поездах выявлены 300 окон с дефектами - их придется заменить
В новых электропоездах, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, до настоящего времени были выявлены дефекты примерно у 300 окон, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens (PV).
В компании пояснили, что во всех 32 электропоездах в общей сложности установлено около 3000 окон, и у примерно 10% из них — то есть более 300 окон — выявлены дефекты, связанные с потерей герметичности, что вызывает запотевание. На данный момент почти 60% дефектных окон уже заменены, но еще 134 предстоит заменить. Оставшуюся часть планируется заменить до конца лета.
Одновременно Pasažieru vilciens отмечает, что выявление дефектов — это непрерывный процесс, поэтому производитель регулярно информируется о них, и производится плановая замена. Устранение дефектов в период гарантии осуществляется самим производителем.
Также компания сообщила, что в настоящий момент 19 электропоездов оборудованы велодержателями, до конца мая планируется оборудовать еще шесть, а оставшиеся семь поездов — до конца июня.
В повседневных рейсах задействованы 24 электропоезда, поэтому приоритет отдается тем, которые оснащены велодержателями. При этом пассажиры перед поездкой могут проверить информацию в мобильном приложении PV, где у каждого рейса указано, оснащен ли конкретный поезд велодержателями.
Комментируя задержку с установкой велодержателей, в компании пояснили, что в начале проекта возникли задержки с поставками комплектующих со стороны производителя, а также потребовалось дополнительное время для обучения сотрудников навыкам установки. Чтобы повысить эффективность процесса, Pasažieru vilciens усилил ремонтные бригады, привлекая дополнительный персонал, занимающийся установкой велодержателей. Также при установке держателей необходимо учитывать доступные мощности ремонтных цехов. Параллельно с этим проводятся и другие регулярные технические работы — плановое обслуживание электропоездов и дизельных поездов, капитальный ремонт дизельных поездов, гарантийный ремонт и прочее, добавили в PV.