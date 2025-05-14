Pasažieru vilciens: в новых поездах выявлены 300 окон с дефектами - их придется заменить

В компании пояснили, что во всех 32 электропоездах в общей сложности установлено около 3000 окон, и у примерно 10% из них — то есть более 300 окон — выявлены дефекты, связанные с потерей герметичности, что вызывает запотевание. На данный момент почти 60% дефектных окон уже заменены, но еще 134 предстоит заменить. Оставшуюся часть планируется заменить до конца лета.