Последний шанс узнать правду: полиция Германии возобновляет расследование дела Мэдлин Маккан
фото: IPA/IPA/Sipa USA/ Vida Press
12 мая 2025 года Мэдлин исполнилось бы 22 года.
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Последний шанс узнать правду: полиция Германии возобновляет расследование дела Мэдлин Маккан

Отдел новостей

Otkrito.lv

Во вторник полиция Германии начала новый этап расследования по делу британской девочки Мэдлин Маккан, которая пропала 18 лет назад. Решение о возобновлении расследования было принято после получения важных новых доказательств.

Мэдлин Маккан было всего три года, когда в мае 2007 года она исчезла из арендованных апартаментов на курорте Прая-да-Луш в Португалии, пока ее родители ужинали неподалеку.

фото: Shutterstock
Апартаменты на курорте Прая-да-Луш в Португалии, где пропала Мэдлин.
Апартаменты на курорте Прая-да-Луш в Португалии, где пропала Мэдлин.

Согласно информации британской газеты The Sun, последние поисковые мероприятия сосредоточены на раскопках в траншеях недалеко от места проживания семьи Маккан во время отпуска. При этом используется радарная технология, способная обнаруживать погребенные объекты. В операции задействовано около 30 сотрудников полиции Германии, включая экспертов, а португальская полиция оказывает содействие на месте.

Немецкие следователи прибыли в Португалию с Европейским ордером на расследование и судебным постановлением, которое дает им право проводить раскопки на сельскохозяйственной земле без согласия владельца.

фото: Andy Stenning/Daily Mirror / Vida Press
Главный подозреваемый — Кристиан Брюкнер.
Главный подозреваемый — Кристиан Брюкнер.

Ходят слухи, что поиски инициированы на основании существенной новой информации. Сообщается, что некий информатор прислал немецкой полиции фотографии из района Прая-да-Луш, где, как предполагается, может быть похоронена Мэдлин.

Последние активные поиски по этому делу проводились в 2023 году в районе водохранилища Барражен ду Араде, которое ранее посещал главный подозреваемый — Кристиан Брюкнер. Сейчас он отбывает в Германии семилетний срок за изнасилование, совершенное в Португалии в 2005 году. Водитель грузовика, находившийся рядом с водоемом через два дня после исчезновения Мэдлин, утверждает, что видел женщину с ребенком, похожим на девочку.

фото: CAMERA PRESS/Scar / Vida Press
Родители Мэдлин Кейт и Джерри Маккан до сих пор не теряют надежды.
Родители Мэдлин Кейт и Джерри Маккан до сих пор не теряют надежды.

Несмотря на ряд ложных заявлений, родители Мэдлин - Кейт и Джерри Маккан по-прежнему надеются и клянутся продолжать поиски дочери. В прошлом месяце они отметили 18-ю годовщину ее исчезновения, написав: "Годы проходят все быстрее, и хотя у нас нет новых существенных зацепок, наша решимость "не оставить ни один камень не перевернутым" остается непоколебимой. Мы сделаем все возможное, чтобы найти ее".

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