Последний шанс узнать правду: полиция Германии возобновляет расследование дела Мэдлин Маккан

Несмотря на ряд ложных заявлений, родители Мэдлин - Кейт и Джерри Маккан по-прежнему надеются и клянутся продолжать поиски дочери. В прошлом месяце они отметили 18-ю годовщину ее исчезновения, написав: "Годы проходят все быстрее, и хотя у нас нет новых существенных зацепок, наша решимость "не оставить ни один камень не перевернутым" остается непоколебимой. Мы сделаем все возможное, чтобы найти ее".