Последний шанс узнать правду: полиция Германии возобновляет расследование дела Мэдлин Маккан
Во вторник полиция Германии начала новый этап расследования по делу британской девочки Мэдлин Маккан, которая пропала 18 лет назад. Решение о возобновлении расследования было принято после получения важных новых доказательств.
Мэдлин Маккан было всего три года, когда в мае 2007 года она исчезла из арендованных апартаментов на курорте Прая-да-Луш в Португалии, пока ее родители ужинали неподалеку.
Согласно информации британской газеты The Sun, последние поисковые мероприятия сосредоточены на раскопках в траншеях недалеко от места проживания семьи Маккан во время отпуска. При этом используется радарная технология, способная обнаруживать погребенные объекты. В операции задействовано около 30 сотрудников полиции Германии, включая экспертов, а португальская полиция оказывает содействие на месте.
Немецкие следователи прибыли в Португалию с Европейским ордером на расследование и судебным постановлением, которое дает им право проводить раскопки на сельскохозяйственной земле без согласия владельца.
Ходят слухи, что поиски инициированы на основании существенной новой информации. Сообщается, что некий информатор прислал немецкой полиции фотографии из района Прая-да-Луш, где, как предполагается, может быть похоронена Мэдлин.
Последние активные поиски по этому делу проводились в 2023 году в районе водохранилища Барражен ду Араде, которое ранее посещал главный подозреваемый — Кристиан Брюкнер. Сейчас он отбывает в Германии семилетний срок за изнасилование, совершенное в Португалии в 2005 году. Водитель грузовика, находившийся рядом с водоемом через два дня после исчезновения Мэдлин, утверждает, что видел женщину с ребенком, похожим на девочку.
Несмотря на ряд ложных заявлений, родители Мэдлин - Кейт и Джерри Маккан по-прежнему надеются и клянутся продолжать поиски дочери. В прошлом месяце они отметили 18-ю годовщину ее исчезновения, написав: "Годы проходят все быстрее, и хотя у нас нет новых существенных зацепок, наша решимость "не оставить ни один камень не перевернутым" остается непоколебимой. Мы сделаем все возможное, чтобы найти ее".