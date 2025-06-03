Действия Минсообщения в период Covid-19 признаны вялыми и неэффективными

Не было разработано ни одного плана по возврату этих средств. До последнего времени аirBaltic не получала от крупнейшего акционера никаких указаний о том, чего именно государство ждет от авиаперевозчика, а Минсообщения не пыталось выдвинуть никаких целевых показателей, полностью полагаясь в этом на деятельность совета. Однако если акционер не дает сигналов о своих ожиданиях, то и совет оказывается бессильным. В результате предприятие действовало по собственному усмотрению, и определяющую роль в этом играло его правление, констатировал Госконтроль. В период с 2020 по 2025 год правительству было подано 20 отчетов о ситуации в компании, но во всех были акцентированы только положительные показатели - количество перевезенных пассажиров и т. д., а о том, что финансовое положение компании плохое и продолжает ухудшаться, не упоминалось. До середины 2023 года утверждалось, что государственные вложения в авиакомпанию будут возвращены, однако с середины 2023 года наступило молчание.