Rietumu Banka предоставил 4,9 млн евро для строительства солнечной электростанции
Rietumu Banka выдал кредит в размере 4,9 миллиона евро компании CE Solar Gulbene, находящейся под управлением группы инвестиционных фондов Envolve Capital. Финансирование предназначено для строительства солнечной электростанции Lejas Dibeniņi. Новая зеленая электростанция общей мощностью 15,1 мегаватт (MW) будет расположена в Белявской волости Гулбенского края.
При строительстве электростанции будут использованы инновационные технологические решения, которые позволят достичь высокой эффективности и производить максимум электроэнергии. В частности, двусторонние солнечные панели с одной осью, которые будут вращаться таким образом, чтобы улавливать солнечные лучи под оптимальным углом. Планируется, что общая годовая выработка электроэнергии составит 17 гигаватт-часов (GWh). «Поддержка проектов в сфере возобновляемой энергии – один из наших стратегических приоритетов. За последние годы мы предоставили финансирование для строительства нескольких крупных парков солнечной энергии. Новая электростанция в Гулбене – еще один пример активного развития сферы зеленой энергетики в Латвии. Это перспективное направление бизнеса с большим экспортным потенциалом, кроме того, такие проекты важны для экономического развития страны и ее регионов. Мы рады предоставить поддержку, которая будет способствовать внедрению современных решений, отвечающих принципам устойчивого развития», – говорит Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного департамента Rietumu Banka.
«Потенциал Латвии и всей Балтии в сфере возобновляемой энергии очень велик и еще в полной мере не используется. Реализация этого проекта является частью нашей стратегии, цель которой – увеличить долю возобновляемой энергии в системе электроснабжения Балтийского региона. Мы очень высоко оцениваем опыт работы с Rietumu Banka, где мы не только получили необходимое финансирование, но и встретили полное понимание наших долгосрочных планов», – отметил Повилас Печюлис, исполнительный директор Envolve Capital.
В настоящее время работы по строительству парка Lejas Dibeniņi уже начаты, и планируется, что электростанция будет сдана в эксплуатацию в конце 2025 года.
Проект реализуется в рамках находящегося под управлением Envolve Capital инвестиционного фонда Clean Energy Infrastructure Fund. Это закрытый инвестиционный фонд для осведомленных инвесторов, который специализируется на долгосрочных вложениях в инфраструктуру производства возобновляемой энергии.