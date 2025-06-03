Rietumu Banka предоставил 4,9 млн евро для строительства солнечной электростанции

При строительстве электростанции будут использованы инновационные технологические решения, которые позволят достичь высокой эффективности и производить максимум электроэнергии. В частности, двусторонние солнечные панели с одной осью, которые будут вращаться таким образом, чтобы улавливать солнечные лучи под оптимальным углом. Планируется, что общая годовая выработка электроэнергии составит 17 гигаватт-часов (GWh). «Поддержка проектов в сфере возобновляемой энергии – один из наших стратегических приоритетов. За последние годы мы предоставили финансирование для строительства нескольких крупных парков солнечной энергии. Новая электростанция в Гулбене – еще один пример активного развития сферы зеленой энергетики в Латвии. Это перспективное направление бизнеса с большим экспортным потенциалом, кроме того, такие проекты важны для экономического развития страны и ее регионов. Мы рады предоставить поддержку, которая будет способствовать внедрению современных решений, отвечающих принципам устойчивого развития», – говорит Артур Юкш, член Правления и руководитель Кредитного департамента Rietumu Banka.