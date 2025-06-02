В первый день досрочного голосования на муниципальных выборах проголосовало около 25 000 избирателей
В Латвии в понедельник в первый день досрочного голосования на муниципальных выборах предварительно проголосовали 1,85%, или 25 511 избирателей, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Наибольшая активность была зарегистрирована в Риге, где проголосовали 2,71% избирателей, за ней следует Видземе с 1,86%, в Латгале проголосовали 1,29%, в Земгале – 1,26%, а самая низкая активность была зафиксирована в Курземе – 1,14%.
Согласно информации на сайте ЦИК, данные пока поступили не из всех участков – незадолго до 23:00 оставались не учтенными данные примерно с 20 участков.
Первый день досрочного голосования завершился в 20:00, однако избирательным комиссиям было трудно подать данные об активности, так как произошли сбои в избирательной системе, рассказал агентству LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис.
Досрочное голосование на муниципальных выборах в понедельник началось в общей сложности на 948 избирательных участках по всей Латвии, голосование проводилось с 17:00 до 20:00.
Во вторник, 3 июня, досрочное голосование пройдет с 8:00 до 11:00, в среду, 4 июня, участки будут работать с 17:00 до 20:00, в четверг, 5 июня, – с 8:00 до 11:00, а в пятницу, 6 июня, участки будут открыты с 12:00 до 15:00.
Кроме того, до 12:00 субботы все избиратели Латвии, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок в день муниципальных выборов, могут подать заявку на голосование по месту нахождения в своем самоуправлении.
Для голосования по месту нахождения в своей самоуправлении, например, дома, необходимо написать заявление, в котором указываются имя и фамилия, персональный код, номер телефона, адрес проживания, а также код домофона, если таковой имеется. Заявление может быть написано в произвольной форме. Его можно передать в ближайший избирательный участок. Заявление может отнести родственник, сосед, опекун или другое доверенное лицо, либо отправить по электронной почте в избирательную комиссию своей самоуправления. Заявление, отправленное по электронной почте, должно быть подписано надежной электронной подписью.
На этих выборах впервые будут организованы возможности выездного голосования.
О решении провести выездное голосование на муниципальных выборах 2025 года ЦИК уведомили 11 самоуправлений – Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Добельский край, Елгавский край, Екабпилсский край, Олайнский край, Резекненская государственная городская дума, Саласпилсский край, а также Смилтенский край.