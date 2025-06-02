В первый день досрочного голосования на муниципальных выборах проголосовало около 25 000 избирателей

Для голосования по месту нахождения в своей самоуправлении, например, дома, необходимо написать заявление, в котором указываются имя и фамилия, персональный код, номер телефона, адрес проживания, а также код домофона, если таковой имеется. Заявление может быть написано в произвольной форме. Его можно передать в ближайший избирательный участок. Заявление может отнести родственник, сосед, опекун или другое доверенное лицо, либо отправить по электронной почте в избирательную комиссию своей самоуправления. Заявление, отправленное по электронной почте, должно быть подписано надежной электронной подписью.