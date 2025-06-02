В понедельник была нарушена работа избирательной системы
Вечером в понедельник произошли сбои в работе избирательной системы, сообщил агентству LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис. Он отметил, что ранее выражал обеспокоенность готовностью избирательной системы, и, к сожалению, его опасения подтвердились.
В то же время руководитель отдела по связям с общественностью Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс не предоставил агентству LETA комментариев по поводу сбоев в избирательной системе, указав, что за системы, обеспечивающие проведение этих выборов, отвечает Государственное агентство цифрового развития (VDAA).
Директор VDAA Йоренс Лиопс сообщил агентству LETA после публикации предварительных данных об активности первого дня, что кратковременные технические сбои задержали загрузку данных об активности выборов в систему. Причины известны и были устранены, сказал Лиопс, не уточняя характер сбоев.
Ранее Марис Звиедрис говорил, что получить данные об активности избирателей в этот день невозможно, так как система избирательной регистрации не работает.
«Возможно, какое-то небольшое самоуправление передало данные о явке избирателей, но я знаю, что Рига не единственная, кому не удалось передать данные о явке», - подчеркнул председатель комиссии.
Он также отметил, что существует высокая вероятность того, что сегодня будут самоуправления, которые не смогут передать данные, так как неизвестно, когда система будет восстановлена.
Звиедрис указал, что сотрудники избирательных участков не будут ждать восстановления системы всю ночь, так как утром им снова предстоит работать. Если сегодня технически не получится внести данные, это будет сделано завтра. «Есть небольшое ощущение «дежавю» - несколько лет назад, когда впервые запустили электронный онлайн-регистр избирателей, также были перебои в работе системы из-за перегрузки», - сказал Звиедрис, подчеркнув, что два основных раза, когда система испытывала сбои, - это при открытии и закрытии избирательных участков.
Эта проблема затронула почти все самоуправления, и текущая ситуация и атмосфера свидетельствуют о том, что в будущем будет сложнее комплектовать команды на избирательных участках, отметил Звиедрис.
Председатель Рижской городской избирательной комиссии сегодня побывал в трех участках, где не заметил большого наплыва избирателей, но количество проголосовавших ему показалось немного выше среднего по сравнению с предыдущими случаями - так, на глаз.
В то же время сегодня произошли инциденты – часть из них произошла в Пардаугаве, например, в двух местах были получены угрозы о заложенных взрывных устройствах. Обе ситуации были переданы Государственной полиции. Звиедрис сказал, что подробностей не знает, однако работа участков была нарушена лишь на короткое время. «На поток избирателей это не повлияло, и нет информации о том, чтобы кто-то из избирателей был направлен в другой участок из-за этих помех», - подчеркнул Звиедрис.
Председатель Рижской городской избирательной комиссии выразил надежду, что недостатки будут устранены быстро и работа сможет продолжаться в нормальном режиме. Звиедрис добавил, что, возможно, после окончания выборов, публикацию результатов придется ждать дольше.