В понедельник была нарушена работа избирательной системы

В то же время сегодня произошли инциденты – часть из них произошла в Пардаугаве, например, в двух местах были получены угрозы о заложенных взрывных устройствах. Обе ситуации были переданы Государственной полиции. Звиедрис сказал, что подробностей не знает, однако работа участков была нарушена лишь на короткое время. «На поток избирателей это не повлияло, и нет информации о том, чтобы кто-то из избирателей был направлен в другой участок из-за этих помех», - подчеркнул Звиедрис.