Прямых попыток России повлиять на выборы самоуправлений не обнаружено... пока

В предвыборный период СГБ получила информацию об отдельных возможных попытках противоправного воздействия на избирателей, в том числе попытках подкупа. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась, но служба еще продолжает проверку отдельных случаев. СГБ призывает жителей сообщать, если им обещают заплатить или предлагают другие материальные или нематериальные блага за голос, или оказывается иное противоправное влияние на их свободный выбор, например, угрозами или насилием.