"В прошлом у LDz было только одно направление": после потери объема Латвийская железная дорога ищет новые пути грузоперевозок

Если у местных предприятий не было возможности перевозить свои грузы - будь то цемент, лес, торф или зерно - по железной дороге, то развивался автомобильный транспорт, и мы видим, что в прошлом году по латвийским дорогам проехало более 80 миллионов тонн грузов", - добавил генеральный директор LDz. Он пояснил, что LDz не может взять на себя все эти грузы, но преимущества с точки зрения безопасности движения, сокращения выбросов и разгрузки дорог очевидны, когда в дело вступает железная дорога.