"Пока Кремль убивает украинцев, россияне спокойно отдыхают в Европе": выяснилось, что некоторые страны ЕС охотно выдают визы гражданам РФ
Резкий рост количества российских туристических виз наблюдается в Европе. По информации украинских СМИ, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на полученные конфиденциальные данные.
"Как выяснилось, россияне по-прежнему наслаждаются отдыхом в Европе. В то время как Москва продолжала бомбардировать Украину и убивать мирных жителей в 2025 году, правительства стран ЕС выдали более 620 000 виз российским гражданам, что на 10,2% больше по сравнению с 2024 годом", - пишут СМИ.
Французская Ривьера, озера Италии и пляжи Испании - самые популярные направления для россиян. Эти три страны стали лидерами по выдаче виз. В частности, во Франции в 2025 году наблюдался самый сильный рост по сравнению с 2024 годом.
"Неудивительно, что Париж поставил под сомнение включение этих данных в официальный документ во время внутренних обсуждений в ЕС", - указывает издание.
В течение нескольких месяцев страны Балтии и Северной Европы настаивали на ужесточении визовой политики в отношении российских туристов, утверждая, что европейские правительства не должны приветствовать россиян на фоне войны РФ против Украины.
В прошлом году в сентябре страны Европейского союза рассматривали вариант введения полного запрета на въезд для российских туристов в рамках 19-го пакета санкций против РФ. Но в итоге этот запрет одобрен не был.