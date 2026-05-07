Латвийское население призвали помочь материально стране и себе лично, сделав одну простую вещь
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис в своем комментарии объяснил, как на первый взгляд небольшой выбор влияет как на толщину государственного кошелька, так и на наше общее благосостояние.
"Жители Латвии ежегодно тратят на продукты питания около 2,9 миллиарда евро, и этот объем продолжает расти с каждым годом. Однако данные за 2025 год показывают, что товары местных латвийских производителей составили из этой суммы лишь около 1,2 миллиарда евро, то есть менее половины. Это означает, что большая часть продуктов в нашей продовольственной корзине по-прежнему импортируется из-за рубежа, а наши ежедневные расходы чаще укрепляют экономику других стран, а не способствуют развитию местных предприятий", - указывает экономист.
Как объясняет Карлис Пургайлис, выбор в пользу местных продуктов является не только патриотичным, но и экономически обоснованным.
«Покупая местные продукты питания, деньги остаются в экономике Латвии — предприятия выплачивают зарплаты, инвестируют в развитие и создают новые рабочие места. Это “умный выбор”, поскольку покупатель получает более свежий продукт с более короткой логистической цепочкой, одновременно обеспечивая, чтобы деньги оставались в экономике Латвии, а не утекали к иностранным компаниям», — подчеркивает экономист.
Хотя полностью отказаться от импорта невозможно из-за сезонной доступности или ценовых факторов, даже небольшое изменение привычек может дать огромный импульс народному хозяйству.
«Если бы каждый житель Латвии в своей корзине заменил хотя бы один-два импортных продукта из каждых пяти на продукцию местного производства, выгода была бы значительной. Расчеты показывают, что такой шаг мог бы ежегодно приносить экономике Латвии дополнительно от 330 до 570 миллионов евро, одновременно создавая до 13 тысяч новых рабочих мест и пополняя государственный бюджет на 78–136 миллионов евро», — объясняет эксперт.
По его мнению, эти средства являются прямым вкладом в дороги, образование и здравоохранение, поэтому каждый выбор в пользу местных продуктов способствует как развитию государства, так и благосостоянию жителей.
Ранее, как писал Otkrito.lv, другой экономист объяснил, почему у жителей Латвии еще долго будут появляться неприятные эмоции в магазинах.