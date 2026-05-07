"Они выпрыгнули из окна практически голыми": как отец с двумя сыновьями спасались из горящего дома в Саулкрасты
В Саулкрасты ранним утром в выходной день своевременный сигнал дымового детектора помог эвакуироваться трем людям — он предупредил о начавшемся пожаре. После этого спасателям пришлось почти три часа работать у дома, который горел на значительной площади. В этот раз не помогал и ветер: он перенес пламя даже на садовый домик во дворе.
Соседка семьи сначала подумала, что услышанные утром звуки, как обычно, доносятся с Адажского полигона. Однако, выглянув в окно, она увидела, что улица заполнена транспортом оперативных служб, а соседний дом охвачен огнем. Пламя перекинулось и на садовую постройку соседей, сообщает «Degpunktā».
На вопрос, успели ли соседи эвакуироваться, живущая рядом женщина сказала: «Когда приехали пожарные, они только тогда выпрыгнули из окна». Несмотря на сложную эвакуацию, все трое жильцов — отец с двумя сыновьями — выбрались из огня невредимыми.
Соседи пришли семье на помощь: «Мы дали им куртки, потому что они выпрыгнули практически голыми. Они совершенно не понимали, что происходит, они в тот момент еще спали. Сын побежал помогать раскатывать шланги. Как в такой ситуации бывает — чем можешь, тем помогаешь».
Спасатели похвалили жильцов дома: от трагедии их, скорее всего, спас установленный дымовой детектор, который разбудил людей. Убедившись, что с жильцами все в порядке, 20 пожарным пришлось приступить к сложной работе. И местные жители, и спасатели сильно почувствовали, как тушению мешает ветер.
До ликвидации пламени прошло почти три часа. Дом значительно поврежден, и какое-то время жить в нем будет нельзя. Однако, как рассказывают соседи, семье сейчас есть где остановиться.
Пожар, вероятнее всего, вызвала неисправность электропроводки. Предположительно, впереди семье предстоит длительное разбирательство со страховщиками по вопросу возможности получить средства на восстановление здания.