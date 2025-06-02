Латвия вводит обязательное страхование для владельцев электросамокатов: сколько будет стоить OCTA?

Страховщики также отмечают, что цена может измениться, поскольку в настоящее время расчет основан на предположении о количестве возможных происшествий с самокатами. В будущем, как и с автомобильным страхованием, если все будет в порядке, цена полиса может снизиться, если же владелец самоката станет причиной происшествий – вырастет. «Через год, когда будет накоплена статистика, расчет станет более точным. Таким образом, цена может быть дешевле или дороже, но дальше это будет зависеть от нас самих, насколько ответственно мы ездим, насколько часто и серьезны происшествия», – отмечает Луцаус.