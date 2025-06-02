Латвия вводит обязательное страхование для владельцев электросамокатов: сколько будет стоить OCTA?
1 июля - это дата, которую должен помнить каждый владелец электрического самоката. Подобно автомобилям или мопедам, этим транспортным средствам с июля будет обязательно приобретать полис OCTA. Почему это необходимо и сколько это будет стоить?
С 1 апреля прошлого года все электрические самокаты должны быть зарегистрированы, и ими можно управлять только при наличии идентификационного номера, приклеенного на видном месте. Уже совсем скоро владельцам самокатов придется учитывать еще одно обязательство – с 1 июля они также должны иметь действующий полис OCTA, сообщают TV3 Ziņas.
Негативную реакцию на новое требование уже выразили компании по аренде самокатов, указав, что из-за этого подорожают услуги. Страховщики поясняют, что такая необходимость существует, поскольку число происшествий с участием электрических самокатов по-прежнему велико – ежегодно регистрируются сотни инцидентов, в которых страдают не только водители самокатов, но и пешеходы или имущество третьих лиц. «Необходимо каким-то образом обеспечивать возмещение убытков тем, кто пострадал от этих самокатов. Ведь самокаты часто находятся на тротуарах, где ходят пешеходы, и в таких случаях те оказываются беззащитными. Также в случаях, когда повреждено имущество, чаще всего транспортные средства, также будет выплачена компенсация», – поясняет член правления Бюро страховщиков транспортных средств Латвии Юрис Стенгревиц.
Система будет работать аналогично автомобилям и полису OCTA – убытки покроет виновник происшествия, используя своего страховщика. Но сколько же будет стоить полис OCTA для электрических самокатов? Компания Balcia, которая на этой неделе начала предлагать эту услугу, поясняет, что цена полиса пока будет невысокой – около 2,50 евро в месяц.
«У самокатов достаточно сезонный характер использования, поэтому полис OCTA от Balcia можно будет приобрести и только на месяц», – говорит председатель правления Balcia Insurance Янис Луцаус.
Страховщики также отмечают, что цена может измениться, поскольку в настоящее время расчет основан на предположении о количестве возможных происшествий с самокатами. В будущем, как и с автомобильным страхованием, если все будет в порядке, цена полиса может снизиться, если же владелец самоката станет причиной происшествий – вырастет. «Через год, когда будет накоплена статистика, расчет станет более точным. Таким образом, цена может быть дешевле или дороже, но дальше это будет зависеть от нас самих, насколько ответственно мы ездим, насколько часто и серьезны происшествия», – отмечает Луцаус.
Страховщики также подчеркивают, что избегать покупки полиса не стоит, поскольку в противном случае при возникновении происшествия все убытки придется покрывать виновнику самостоятельно. А суммы могут доходить до тысяч евро, если, например, в аварии пострадает пешеход, получив тяжелые травмы, или самокат столкнется с дорогой машиной. «Убытки, нанесенные третьим лицам, конечно, будут компенсированы из гарантийного фонда благодаря введению страхования. Но затем последует регрессный иск против того, кто не был застрахован», – поясняет Стенгревиц.
В полиции отмечают: хотя они не планируют усиливать контроль за самокатами, при ежедневном надзоре за движением с июля будут обращать внимание на наличие у электрических самокатов полиса OCTA. Какой штраф грозит за езду на электросамокатах без OCTA, пока не ясно. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующей комиссии Сейма.