Исследование показало, что вегетарианцы ничуть не добрее тех, кто ест мясо
Исследование показало, что вегетарианцы могут быть более чувствительны к страданиям животных, однако это не делает их автоматически добрее, чем тех, кто ест мясо.
В рамках работы были собраны данные от тысяч людей об их питании и жизненных ценностях. Результаты показали, что вегетарианцы чаще, чем мясоеды, придают значение независимости и индивидуализму. В то же время они реже высоко ценят доброжелательность, которую в исследовании определили как «сохранение и улучшение благополучия людей, с которыми человек находится в частом личном контакте». Для вегетарианцев также оказались значительно менее важны такие ценности, как безопасность и конформизм, а также — в меньшей степени — традиции.
В статье, опубликованной в журнале PLOS One, профессор социальной психологии Университета SWPS в Варшаве Джон Незлек написал, что он ожидал, что вегетарианцы будут меньше ценить традиции и конформизм, чем те, кто питается обычно.
«В большинстве западных стран вегетарианство не является традицией, и потому вегетарианцы с меньшей вероятностью будут поддерживать традиционные ценности, в отличие от всеядных, следующих традиционному рациону. Кроме того, вегетарианцы не подчиняются общепринятой норме — есть мясо, и поэтому они должны в меньшей степени разделять ценности, связанные с конформизмом», - пояснил он.
Профессор добавил: «Полученные результаты говорят о том, что хотя вегетарианцы могут быть более чувствительны к боли и страданиям животных, а также лучше осознавать угрозы окружающей среде, чем мясоеды, эта чувствительность и осознанность не связаны с базовой человеческой ценностью доброжелательности — по крайней мере, в том смысле, как она была определена в исследовании. Кроме того, данные указывают, что вегетарианцы придерживаются ценностей, характерных для представителей социального меньшинства, готовых стоять на своих принципах».
В исследование вошли данные трех опросов — двух, проведенных в США, и одного в Польше.
По словам профессора Незлека, результаты поднимают вопрос о том, действительно ли базовые человеческие ценности влияют на переход к вегетарианству — или наоборот: «Возможно, люди сначала становятся вегетарианцами, а потом их ценности меняются».
Согласно опросу о привычках жителей Латвии в покупке продуктов, проведенному розничной торговой сетью, одно домохозяйство в стране тратит на питание в среднем 355 евро в месяц.