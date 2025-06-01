Исследование показало, что вегетарианцы ничуть не добрее тех, кто ест мясо

В рамках работы были собраны данные от тысяч людей об их питании и жизненных ценностях. Результаты показали, что вегетарианцы чаще, чем мясоеды, придают значение независимости и индивидуализму. В то же время они реже высоко ценят доброжелательность, которую в исследовании определили как «сохранение и улучшение благополучия людей, с которыми человек находится в частом личном контакте». Для вегетарианцев также оказались значительно менее важны такие ценности, как безопасность и конформизм, а также — в меньшей степени — традиции.