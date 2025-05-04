Продуктовая реальность Латвии: как часто мы ходим за едой и сколько тратим

Наибольшие расходы на продукты — свыше 400 евро в месяц — зафиксированы в возрастной группе от 40 до 49 лет. В то же время сравнительно меньшие суммы тратит молодежь в возрасте от 21 до 29 лет, пожилые люди от 60 до 74 лет, а также те, кто живет один.