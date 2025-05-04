Продуктовая реальность Латвии: как часто мы ходим за едой и сколько тратим
Согласно опросу о привычках жителей Латвии в покупке продуктов, проведенному розничной сетью SIA Mego, одно домохозяйство в стране тратит на питание в среднем 355 евро в месяц.
Наибольшие расходы на продукты — свыше 400 евро в месяц — зафиксированы в возрастной группе от 40 до 49 лет. В то же время сравнительно меньшие суммы тратит молодежь в возрасте от 21 до 29 лет, пожилые люди от 60 до 74 лет, а также те, кто живет один.
Исследование показало, что жители Латвии совершают покупки примерно два-три раза в неделю. Основные закупки чаще всего происходят в выходные — тогда приобретаются базовые продукты на более длительный период. В течение недели покупаются недостающие товары в рамках небольших походов в магазин.
Для 67% респондентов при основных покупках решающим фактором является цена. 53% отметили важность удобного расположения магазина, 50% — наличие акций и распродаж, а 39% — широкий ассортимент.
При небольших покупках в течение недели для 62% опрошенных главным фактором также является близость магазина.
Опрос «Исследование рынка продовольственных магазинов в Латвии» был проведен исследовательской компанией Kantar в феврале этого года. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 21 до 74 лет.