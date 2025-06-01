Подсчитано, что Запад заплатил России за нефть и газ больше, чем оказал помощи Украине

Эксперты, опрошенные ВВС, скептически относятся и к заявлениям Дональда Трампа о том, что война с Украиной закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть. "Люди в Москве смеются над этой идеей, поскольку сторона, которая пострадает больше всего, - это американская сланцевая нефтяная промышленность, наименее конкурентоспособная нефтяная промышленность в мире", - сказал Милов.