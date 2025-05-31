Коалиция доброй воли намерена изменить стратегию поддержки Украины. В чем она будет состоять?

Вероятно, коалиция и в дальнейшем будет публично поддерживать усилия Трампа по достижению мира по просьбе украинской стороны, которая опасается, что без этого США могут прекратить поставки оружия и обмен разведданными, говорится в материале. Хотя с момента вступления Трампа в должность США не подписывали новых контрактов на поставку оружия, до сих пор продолжается реализация договоренностей, заключенных при предыдущем президенте Джо Байдене.