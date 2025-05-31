Коалиция доброй воли намерена изменить стратегию поддержки Украины. В чем она будет состоять?
Британские и французские чиновники признали, что при поддержке Украины приоритетом должно стать не развертывание европейских войск для контроля потенциального прекращения огня, а долгосрочное укрепление обороноспособности Украины без участия США.
Как сообщает британское издание The Telegraph, о новом формате шла речь на встрече представители министерств иностранных дел европейских стран в столице Нидерландов. По данным издания, существует настоящее беспокойство, что президент США Дональд Трамп может выполнить свое обещание выйти из переговорного процесса после того, как ему так и не удастся привлечь российского президента Владимира Путина к переговорам.
"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", - сказал изданию западный чиновник, который атмосферу встречи назвал удручающей.
Европейский дипломат добавил, что на встрече речь шла преимущественно о том, "как обеспечить необходимую поддержку Украине в условиях, когда предполагается, что США будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, в частности разведданные". Также, по его словам, представители европейских стран "согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию".
Издание пишет, что встреча в столице Нидерландов показала изменения подхода коалиции к поддержке потенциального перемирия в Украине. Официально коалиция еще не заявила об этом, хотя шансы на мир уменьшаются, поскольку Путин продолжает сопротивляться международному давлению. Европейские страны также согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге в следующем месяце.
Вероятно, коалиция и в дальнейшем будет публично поддерживать усилия Трампа по достижению мира по просьбе украинской стороны, которая опасается, что без этого США могут прекратить поставки оружия и обмен разведданными, говорится в материале. Хотя с момента вступления Трампа в должность США не подписывали новых контрактов на поставку оружия, до сих пор продолжается реализация договоренностей, заключенных при предыдущем президенте Джо Байдене.
Встреча в Нидерландах состоялась накануне важной дипломатической недели. В понедельник советник по национальной безопасности Великобритании должен принять участие в очередном раунде мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Кроме того, Великобритания и Германия проведут встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", напомнило издание.
Ранее и власти Германии заявили нечто подобное. Поскольку капитуляции России ждать не приходится, следует обеспечить возможности для Украины защититься от дальнейшей российской агрессии.