"Война закончится переговорами": власти Германии заявили, что полного поражения России ждать не стоит

По словам Вадефуля, у Украины есть возможность стоять в сильной переговорной позиции во время ожидающихся переговоров с РФ об окончании войны. "Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие," - подчеркнул министр.