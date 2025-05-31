"Война закончится переговорами": власти Германии заявили, что полного поражения России ждать не стоит
Берлин не считает целью окончания войны РФ против Украины военное поражение РФ и ставит своей задачей обеспечение возможности Украины защититься от дальнейшей российской агрессии. Как пишет Deutsche Welle, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
"На мой взгляд, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, - приводит газета высказывание главы немецкого МИДа. - Одно верно - полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее."
По словам Вадефуля, у Украины есть возможность стоять в сильной переговорной позиции во время ожидающихся переговоров с РФ об окончании войны. "Для нас важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие," - подчеркнул министр.
Тем не менее министр предостерег от переоценки мощи российской "военной машины". "В конце концов, она три года пыталась достичь цели, которую Путин хотел достичь всего за несколько дней", - отметил Вадефуль.
В целом, однако, новые власти Германии в отношении войны в Украине теперь высказываются более решительно. Так, недавно новый канцлер ФРГ допустил поставку Украине дальнобойных ракет.