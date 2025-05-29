Новый канцлер ФРГ допустил поставку Украине дальнобойных ракет
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает, что его правительство поставит Украине дальнобойные крылатые ракеты TAURUS. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Конечно, это в сфере возможного", - сказал Мерц в эфире телеканала ZDF. По его словам, поставка ракет через полгода или год "не помогла бы Украине сегодня", поэтому Берлин усиливает военную поддержку Киева уже сейчас. При этом канцлер ФРГ отметил, что в случае поставок TAURUS потребуется несколько месяцев обучения украинских военнослужащих.
Несколькими часами ранее Фридрих Мерц принял в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. После их встречи было объявлено, что Германия будет поддерживать Украину в получении оружия большой дальности. В свою очередь Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL сообщил, что переговоры с Мерцем касались, в частности, поставок TAURUS.
"С каждой неделей Украина будет находиться во все более выгодном положении, включая свою способность защищать себя самостоятельно", - заявил Фридрих Мерц.
В то же время он подчеркнул, что "ключ к завершению войны" находится в России. "Если Россия сегодня прекратит огонь, то война закончится уже сегодня вечером", - заявил Мерц.
В феврале 2024 года Фридрих Мерц, будучи лидером оппозиции, призывал правительство Олафа Шольца предоставить Киеву ракеты TAURUS. Кроме того, он критиковал недостаточные, по его мнению, поставки немецких боеприпасов Украине: "Все происходит слишком медленно, слишком нерешительно".