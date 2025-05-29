Новый канцлер ФРГ допустил поставку Украине дальнобойных ракет

"Конечно, это в сфере возможного", - сказал Мерц в эфире телеканала ZDF. По его словам, поставка ракет через полгода или год "не помогла бы Украине сегодня", поэтому Берлин усиливает военную поддержку Киева уже сейчас. При этом канцлер ФРГ отметил, что в случае поставок TAURUS потребуется несколько месяцев обучения украинских военнослужащих.