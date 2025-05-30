В выходные Землю накроет "красная" магнитная буря
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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В выходные Землю накроет "красная" магнитная буря

Отдел новостей

Otkrito.lv

В последние дни мая и в начале июня ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие людей и работу некоторых систем.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA), 31 мая и 1 июня прогнозируется магнитная буря красного уровня с К-индексом 5. По шкале К-индекса, которая используется для оценки силы геомагнитных бурь, значения варьируются от 2 до 9. Чем выше индекс - тем мощнее буря, а следовательно, и ее влияние на электронику, спутники и самочувствие людей.

Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной энергии, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Основные факторы, вызывающие такие явления:

  • Солнечные вспышки – мощные выбросы энергии на Солнце.
  • Корональные выбросы массы (КВМ) – облака заряженных частиц, выбрасываемые в космос.
  • Скоростные потоки солнечного ветра, которые могут усиливать геомагнитные возмущения

Магнитные бури могут оказывать влияние на различные аспекты жизни:

  • На здоровье: головные боли, усталость, раздражительность, скачки артериального давления.
  • На технологии: возможны сбои в работе спутников, GPS и радиосвязи.
  • На энергосистемы: небольшие колебания в работе электросетей, особенно в регионах, близких к полярным зонам.

По данным специалистов, магнитные бури сильнее всего ощущают:

  • Метеозависимые люди – могут испытывать головную боль, усталость, головокружение.
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями – возможны скачки давления и аритмия.
  • Пожилые люди – их организм сложнее адаптируется к изменениям магнитного поля.
  • Беременные женщины – могут ощущать повышенную усталость и головокружение.

Прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому окончательные данные могут измениться. Если вы чувствительны к таким явлениям, лучше заранее подготовиться! 

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