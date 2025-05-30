В выходные Землю накроет "красная" магнитная буря

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA), 31 мая и 1 июня прогнозируется магнитная буря красного уровня с К-индексом 5. По шкале К-индекса, которая используется для оценки силы геомагнитных бурь, значения варьируются от 2 до 9. Чем выше индекс - тем мощнее буря, а следовательно, и ее влияние на электронику, спутники и самочувствие людей.