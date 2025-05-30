В выходные Землю накроет "красная" магнитная буря
В последние дни мая и в начале июня ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие людей и работу некоторых систем.
Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA), 31 мая и 1 июня прогнозируется магнитная буря красного уровня с К-индексом 5. По шкале К-индекса, которая используется для оценки силы геомагнитных бурь, значения варьируются от 2 до 9. Чем выше индекс - тем мощнее буря, а следовательно, и ее влияние на электронику, спутники и самочувствие людей.
Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной энергии, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Основные факторы, вызывающие такие явления:
- Солнечные вспышки – мощные выбросы энергии на Солнце.
- Корональные выбросы массы (КВМ) – облака заряженных частиц, выбрасываемые в космос.
- Скоростные потоки солнечного ветра, которые могут усиливать геомагнитные возмущения
Магнитные бури могут оказывать влияние на различные аспекты жизни:
- На здоровье: головные боли, усталость, раздражительность, скачки артериального давления.
- На технологии: возможны сбои в работе спутников, GPS и радиосвязи.
- На энергосистемы: небольшие колебания в работе электросетей, особенно в регионах, близких к полярным зонам.
По данным специалистов, магнитные бури сильнее всего ощущают:
- Метеозависимые люди – могут испытывать головную боль, усталость, головокружение.
- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями – возможны скачки давления и аритмия.
- Пожилые люди – их организм сложнее адаптируется к изменениям магнитного поля.
- Беременные женщины – могут ощущать повышенную усталость и головокружение.
Прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому окончательные данные могут измениться. Если вы чувствительны к таким явлениям, лучше заранее подготовиться!