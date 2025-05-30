Показатели стабильно на высоком уровне: результаты деятельности Rietumu Banka за первые три месяца этого года

В первом квартале Rietumu Banka сообщил о выдаче нескольких крупных кредитов, в том числе предназначенных для реализации проектов в сфере коммерческой и жилой недвижимости. Банк предоставил финансирование в размере 32,5 миллиона евро для модернизации многофункционального здания в центре Риги, где расположены универмаг Stockmann и кинотеатр Forum Cinemas. Более 8 миллионов евро предоставлено для приобретения 11 торговых центров RIMI в различных регионах Латвии. Продолжено финансирование строительства современного жилого комплекса Deglava Gleznotāju rezidences в Риге - на реализацию его третьей очереди выдан кредит в размере 4,35 миллиона евро. Также 3,6 миллиона евро выделены на развитие нового современного бизнес-центра Versum в Риге, на улице Улброкас.