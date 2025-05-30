Показатели стабильно на высоком уровне: результаты деятельности Rietumu Banka за первые три месяца этого года
В соответствии с отчетом, прибыль Rietumu Banka до налогов за первые три месяца этого года составила 1,9 миллиона евро. Активы банка на 31.03.2025 составили 1,3 миллиарда евро, вклады клиентов - 893 миллиона евро, капитал и резервы - 355 миллионов евро.
Банк продолжает целенаправленную стратегию по поддержке латвийских предприятий, предоставляя финансирование для бизнес-проектов, которые позитивно влияют на развитие экономики. Общий объем кредитного портфеля Rietumu Banka на конец марта составил 654 миллиона евро.
В первом квартале Rietumu Banka сообщил о выдаче нескольких крупных кредитов, в том числе предназначенных для реализации проектов в сфере коммерческой и жилой недвижимости. Банк предоставил финансирование в размере 32,5 миллиона евро для модернизации многофункционального здания в центре Риги, где расположены универмаг Stockmann и кинотеатр Forum Cinemas. Более 8 миллионов евро предоставлено для приобретения 11 торговых центров RIMI в различных регионах Латвии. Продолжено финансирование строительства современного жилого комплекса Deglava Gleznotāju rezidences в Риге - на реализацию его третьей очереди выдан кредит в размере 4,35 миллиона евро. Также 3,6 миллиона евро выделены на развитие нового современного бизнес-центра Versum в Риге, на улице Улброкас.
"Мы продолжаем поддерживать клиентов, которые расширяют деятельность и реализуют новые проекты в различных отраслях - в том числе в сфере недвижимости, где есть существенный потенциал роста. К нам обращаются многие латвийские предприниматели, которые сейчас намерены развивать бизнес с учетом долгосрочных экономических перспектив. Являясь крупнейшим местным банком, Rietumu Banka обладает значимыми финансовыми ресурсами и широкими возможностями для проведения качественной экспертизы. И мы с удовольствием кредитуем хорошие проекты - это способствует как развитию предпринимательской среды, так и экономики нашей страны в целом", - отметила Елена Бурая, председатель Правления Rietumu Banka.
Поддерживая прогрессивные и продуманные инновации, Rietumu Banka также стал генеральным спонсором и принял активное участие в 7-м Международном экономическом форуме Латвийской академии наук, который состоялся в Риге в марте этого года. Форум был организован в сотрудничестве с Министерством экономики и посвящен анализу взаимодействия инноваций и этической ответственности в условиях стремительно развивающейся цифровой экономики.
Показатели рентабельности Rietumu Banka стабильно находятся на высоком уровне: отдача на капитал (ROE) составляет 3,32%, отдача на активы (ROA) - 0,85%. Показатель достаточности капитала, характеризующий финансовую устойчивость предприятия, составляет 24,40%, показатель покрытия ликвидности 296,13% - что в несколько раз выше установленного регулятором норматива (100%).