Новые цифры ВВП показали снижение расходов на еду и коммуналку, но рост трат на рестораны и транспорт

Как отмечает ЦСУ, в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года конечное потребление домашних хозяйств снизилось на 1%. Расходы на продовольствие уменьшились на 2,3%, на жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива - на 5,3%. В то же время расходы на услуги ресторанов и гостиниц выросли на 4,2%, а расходы на транспорт (включая общественный транспорт, покупку и обслуживание автомобилей) - на 2,4%.