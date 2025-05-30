Названы города, которые примут парусную регату Tall Ships Races - Риги в списке нет, зато есть Таллин

Tall Ships Races – это международная учебная регата с долгой традицией, цель которой – привлекать и обучать молодежь, а также привлекать внимание к текущему состоянию морской среды и вопросам охраны природы. В экипаже флота как минимум половина – молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, приехавшие из разных стран, отобранные в своих странах из сотен желающих, многие из которых совершают свое первое в жизни морское плавание. Обычно в регатах Tall Ships Races на Балтийском море участвует не менее сотни парусных кораблей и парусников. Самые большие суда флота – это парусники длиной более ста метров с несколькими мачтами, которые обычно принадлежат морским училищам или военно-морским силам. Профессиональные моряки в этом флоте одновременно являются и преподавателями для молодых курсантов-парусников.