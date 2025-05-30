Каждый год в Латвии пропадает более 500 детей - Госполиция напоминает о нашей общей ответственности

Каждый год Государственная полиция регистрирует более 500 случаев исчезновения детей. Это ситуации, когда дети уходят из дома, теряются или оказываются в обстоятельствах, угрожающих их здоровью или даже жизни. К сожалению, такие случаи происходят не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни — и их можно предотвратить, если взрослые будут внимательны и ответственны.