Каждый год в Латвии пропадает более 500 детей - Госполиция напоминает о нашей общей ответственности
В преддверии Международного дня защиты детей Государственная полиция призывает общество не забывать: безопасность детей начинается дома, но является нашей общей ответственностью. Под девизом "Не потеряй ребенка!" полиция обращает внимание на проблему исчезновения детей и опасных ситуаций, в которые они продолжают попадать и в наши дни.
Каждый год Государственная полиция регистрирует более 500 случаев исчезновения детей. Это ситуации, когда дети уходят из дома, теряются или оказываются в обстоятельствах, угрожающих их здоровью или даже жизни. К сожалению, такие случаи происходят не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни — и их можно предотвратить, если взрослые будут внимательны и ответственны.
Безопасность ребенка начинается с заботы и внимания родителей, продолжается с участием соседей, вовлеченности общества и общей ответственности. Есть разные ситуации, когда дети остаются одни — без присутствия или присмотра взрослых.
Наиболее частые рискованные ситуации:
- Незапертые входные двери и калитки, через которые дети могут выйти на улицу;
- Дворы и детские площадки, которые кажутся безопасными, но становятся опасными без присмотра взрослых;
- Близость к водоемам, где всегда существует риск утопления;
- Близость к улицам и дорогам, где дети могут заблудиться или попасть в ДТП.
Эти места могут казаться знакомыми и безвредными, но они требуют особого внимания со стороны взрослых, чтобы избежать несчастных случаев.
Государственная полиция призывает:
- Никогда не оставляйте ребенка одного в потенциально опасных ситуациях;
- Регулярно проверяйте, где находится ребенок и с кем он;
- Обсуждайте с ребенком вопросы безопасности — дома, во дворе и в общественных местах;
- Если вы заметили ребенка без присмотра или в опасной ситуации — немедленно звоните по номеру 112;
- Также, если ваш ребенок пропал — не ждите, сразу сообщайте в полицию!
Безопасность ребенка начинается с нашего внимания. Это ответственность каждого — будьте внимательны, чутки и готовы действовать, подчеркивают в полиции.