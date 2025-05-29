В Литве за поджог IKEA судят украинца, который планировал теракт и в Риге

Ожидается, что представление показаний будет завершено на следующем заседании. Затем суд примет решение о том, рассматривать ли доказательства в сокращенном порядке, поскольку подсудимый признает свою вину. После этого прокурор и адвокат подсудимого выступят с заключительными речами. По словам Улдукиса, до окончания дела осталось еще два-три заседания. Польша выдала европейский ордер на арест Бардадима. По словам прокурора, после вынесения приговора суда будут решаться вопросы, связанные с европейским ордером на арест и местом отбывания наказания.