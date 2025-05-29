Российские власти придумали, как сделать так, чтобы западный бизнес точно не вернулся в страну

Конечно, российские чиновники сейчас и без всякого закона могут отобрать или не вернуть по требованию «бывших» любой завод, рассуждает эксперт автомобильного рынка (он попросил не называть его имени). Это доказывает развернувшаяся в России с начала войны кампания отъема собственности, во время которой Генпрокуратура забрала активов на 2,6 трлн рублей, и часть из них уже отдали новым владельцам («Новая-Европа» подробно об этом писала). «Но наша власть — в значительной степени крючкотвор, и если будут ссылки на нормы закона, власть чувствует себя куда более спокойно, чтобы в мировом сообществе не выглядеть совсем уж беспредельщиком», — говорит собеседник.