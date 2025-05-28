"Он не воспринимает их как личностей": французский хирург, изнасиловавший сотни детей за 25 лет, получил 20 лет тюрьмы

В его доме под полом также нашли коллекцию кукол в натуральную величину, которые он использовал для своих фантазий, сообщал Daily Mail. «Я — педофил и всегда им останусь», — писал он в своем дневнике. Следователи полагают, что в какой-то момент его тогдашняя жена Мари-Франс раскрыла его склонности. В 1997 году он писал: «Прошло девять месяцев с тех пор, как она узнала, что я — педофил».