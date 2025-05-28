"Он не воспринимает их как личностей": французский хирург, изнасиловавший сотни детей за 25 лет, получил 20 лет тюрьмы
Французский суд в среду приговорил к 20 годам тюремного заключения бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, обвиненного в изнасиловании 299 мальчиков и девочек за 25 лет. Многие его жертвы находились под наркозом после операций. 74-летний Ле Скуарнек признан виновным в крупнейшем судебном процессе о сексуальном насилии над детьми в истории Франции.
Согласно обвинению, Ле Скуарнек совершал преступления с 1989 по 2014 год. Его называли «дьяволом в белом халате». Средний возраст его жертв составлял всего 11 лет. Все свои действия он тщательно фиксировал в личных дневниках. Обвинения касались 158 мальчиков и 141 девочки. Несмотря на огромный масштаб преступлений, максимальное наказание по французским законам — 20 лет лишения свободы, поскольку карательные меры не суммируются, даже если число пострадавших велико.
На суде Ле Скуарнек заявил, что не просит пощады и не надеется на снисхождение, повторяя просьбы о прощении без эмоций.
Психиатр Патрис Ле Норман, обследовавший Ле Скуарнека в 2021 году, заявил в суде, что риск повторного сексуального насилия над детьми со стороны подсудимого остается «максимальным». «Он не воспринимает их как личностей — для него это просто коллекция имен», — сказал он.
Отец троих детей Ле Скуарнек уже отбывает 15-летний срок по приговору 2020 года за сексуальные преступления против шестилетней соседки, четырехлетнего пациента и двух родственниц. В марте он признал вину и по новому делу.
Настоящий масштаб его преступлений стал известен лишь в 2017 году, когда шестилетняя дочь соседа рассказала родителям, что «седовласый мужчина» надругался над ней. Родители обратились в полицию, и при обыске в доме Ле Скуарнека были найдены 300 000 фото- и видеоматериалов с изображениями сексуального насилия над детьми. Также были обнаружены рукописные и электронные дневники, где он описывал преступления с указанием имен жертв, дат и деталей, включая случаи, совершенные еще в 1980-х годах.
В его доме под полом также нашли коллекцию кукол в натуральную величину, которые он использовал для своих фантазий, сообщал Daily Mail. «Я — педофил и всегда им останусь», — писал он в своем дневнике. Следователи полагают, что в какой-то момент его тогдашняя жена Мари-Франс раскрыла его склонности. В 1997 году он писал: «Прошло девять месяцев с тех пор, как она узнала, что я — педофил».
После разоблачения в 2017 году полиция идентифицировала сотни возможных жертв. Некоторые из них уже покончили с собой, другие страдали от алкоголизма, наркозависимости или проблем в личной жизни. Подробные записи насильника позволили полиции выйти на множество жертв, которые не помнили произошедшего из-за того, что находились под наркозом или в бессознательном состоянии.
Выяснилось, что Ле Скуарнек оказался в поле зрения полиции еще в 2005 году — после операции ФБР по борьбе с детской порнографией. Тогда его приговорили всего к четырем месяцам условного срока, и он продолжал работать в больнице города Жонзак до 2017 года, продолжая насиловать пациентов. Перед началом суда возмущенные французские врачи и пострадавшие указали на «кодекс молчания» в медицинских кругах, позволивший преступнику продолжать насилие даже после первого приговора.
Дело Ле Скуарнека стало громким после недавнего шокирующего процесса, также вскрывшего масштабное сексуальное насилие во Франции. 19 декабря 2024 года 72-летний отец троих детей Доминик Пелико был признан виновным в том, что с 2010 по 2020 год подсыпал своей жене Жизель сильнодействующие снотворные в еду и напитки, после чего приглашал незнакомцев, которые изнасиловали ее на камеру. Он получил максимальные 20 лет тюрьмы, а остальные 50 обвиняемых были признаны виновными и приговорены к срокам от 3 до 15 лет.