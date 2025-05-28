Экономист признала, что с помощью пособий рождаемость в Латвии существенно уже не поднять

По словам Брусбарде, каждый ребенок, рожденный с помощью ЭКО, «обходится» примерно в 4000 евро — для семьи это значительная сумма, но с точки зрения бюджета — относительно небольшие расходы, особенно если речь идет о людях, уже мотивированных стать родителями. При этом 25% женщин, получивших государственное финансирование на ЭКО, также использовали платные процедуры, что говорит о целесообразности расширения программы.