Экономист признала, что с помощью пособий рождаемость в Латвии существенно уже не поднять
С учетом демографических процессов, число новорожденных в Латвии в ближайшем будущем, скорее всего, продолжит снижаться, однако рождаемость можно стимулировать с помощью определенных мер, — заявила экономист Банка Латвии Байба Брусбарде на дискуссии "Почему в Латвии падает рождаемость и как это изменить?", организованной Банком Латвии.
Как рассказала экономист, с момента вступления Латвии в Евросоюз средний коэффициент рождаемости держится на уровне около 1,6. Она связала это с проводимой в 2013–2015 годах политикой поддержки семей: были увеличены детские пособия, введены различные стимулы для семей с детьми, улучшена доступность детских садов и расширен доступ к государственной программе услуг в сфере репродуктивного здоровья, что помогло бороться с проблемой бесплодия.
По словам Брусбарде, на число новорожденных напрямую влияет сокращение количества женщин. «В ближайшем будущем число новорожденных, скорее всего, продолжит снижаться. Вопрос лишь в том, насколько сильно упадет рождаемость», — сказала экономист. Потенциально это снижение могут смягчить представители нового поколения, в частности женщины около 40 лет, которых вдвое больше, чем женщин в возрасте 25 лет.
Она также подчеркнула необходимость усиления помощи при рождении второго ребенка, добавив, что в Латвии растет доля женщин, у которых рождается третий или четвертый ребенок. Согласно международным исследованиям, на рождаемость влияет как минимум пять факторов: пособия, здравоохранение, доступность ухода за детьми, жилье и социальная среда.
Пособия
Хотя влияние пособий относительно невелико — например, увеличение пособия на 25% приводит к росту рождаемости примерно на 4% — они все же оказывают положительное воздействие. Особенно эффективны единовременные выплаты для семей с низким доходом.
Но, по словам экономиста, пособия нужно регулярно пересматривать, привязывая их к медианной зарплате, инфляции или другим показателям. Однократное повышение дает краткосрочный эффект, тогда как регулярная ежегодная корректировка работает в долгосрочной перспективе.
Здравоохранение
Под этим понятием подразумеваются как услуги для новорожденных, так и политика в сфере фертильности. Важно мотивировать будущих родителей и поддерживать беременность у женщин после 40 лет. Сейчас государство оплачивает две процедуры ЭКО, на что в бюджете 2025 года предусмотрено 2,6 миллиона евро.
По словам Брусбарде, каждый ребенок, рожденный с помощью ЭКО, «обходится» примерно в 4000 евро — для семьи это значительная сумма, но с точки зрения бюджета — относительно небольшие расходы, особенно если речь идет о людях, уже мотивированных стать родителями. При этом 25% женщин, получивших государственное финансирование на ЭКО, также использовали платные процедуры, что говорит о целесообразности расширения программы.
Уход за детьми
Доступность услуг по уходу за детьми, как показывает международный опыт, значительно влияет на рождаемость. Несмотря на то, что в Латвии ситуация с детсадами в целом неплохая, сохраняется проблема очередей, особенно для детей до полутора лет. Услуги нянь финансируются слабо.
По мнению Брусбарде, стоит развивать частичную занятость нянь или создать группы в детсадах для самых маленьких, чтобы родители могли при желании быстрее вернуться к работе. Закон позволяет сохранять 75% пособия при работе одного из родителей, но не хватает соответствующей инфраструктуры и практики.
Жилье
Доступность жилья может положительно сказаться на рождаемости среди молодых семей. Поддержка в этом направлении должна быть адресной — именно для этой группы.
Социальные факторы
Исследования показывают, что трудности совмещения работы и семейной жизни, а также гендерные стереотипы усложняют принятие решения о рождении детей. В Латвии женщины чувствуют большую загруженность домашними обязанностями, а стереотипы относительно роли женщины в семье выражены сильнее, чем в среднем по ЕС.
Важно создавать благоприятную рабочую среду для семей и государственные сети общественной поддержки, которые помогут снизить эмоциональную и практическую нагрузку на молодых родителей.
Экономист предложила ввести государственные программы поддержки уже после рождения ребенка. Например, в первый месяц можно обеспечить посещение семьи медсестрой, акушеркой или мамой ПЭП (первая эмоциональная помощь), а в течение двух месяцев — помощь в домашних делах.