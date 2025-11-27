В Риге автомобиль Lexus наехал на пешехода, который скончался на месте

В сфере дорожного движения вынесены 472 решения о административных правонарушениях, в том числе 178 — за превышение скорости и восемь — за агрессивное вождение. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и два уголовных процесса.