Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:04
В Риге автомобиль Lexus наехал на пешехода, который скончался на месте
Вчера вечером на улице Стирну в Риге автомобиль Lexus сбил пешехода, который погиб на месте. Полиция расследует обстоятельства трагедии.
Вчера, 26 ноября, около 16.40 в Риге, на улице Стирну, водитель автомобиля Lexus наехал на пешехода, который погиб на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства аварии.
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 159 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали десять человек и один погиб.
В сфере дорожного движения вынесены 472 решения о административных правонарушениях, в том числе 178 — за превышение скорости и восемь — за агрессивное вождение. Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и два уголовных процесса.