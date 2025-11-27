Глава NEPLP: русский язык должен исчезнуть из общественных СМИ Латвии - это шаг к единству
Глава NEPLP: русский язык должен исчезнуть из общественных СМИ Латвии - это шаг к единству

Глава NEPLP Ивар Аболиньш заявил, что русского языка в общественных СМИ Латвии быть не должно. По его мнению, именно отказ от русскоязычного контента обеспечит сплоченность общества и единое информационное пространство.

Аболиньш считает, что закрытие Латвийского радио 4, как и переход всего образования на государственный язык — одно из важнейших событий в Латвии за последние 35 лет, сообщает LSM+.

«В этом есть символический смысл. Мы больше не будем разделять общество на две части — латышскую и русскую. Мы живём в одном обществе, у нас одни и те же интересы, мы поддерживаем одни и те же спортивные команды, смотрим одни и те же фильмы…

Мы никогда не собирались бороться с теми, кто говорит по-русски. Наоборот, нашей целью было объединить всех и добиться того, чтобы мы жили в едином информационном пространстве», — утверждает он.

Аболиньш привел пример того, как, на его взгляд, различались информационные акценты в латышском и русскоязычном языковых полях: «В самый трагичный для Латвии день — день депортаций — на русском портале появилась новость о том, что в кукольном театре больше не будет “Чебурашки”. Я считаю, что такого быть не должно. Русские в Латвии должны знать, чем является для латышей эта дата. Именно так мы сможем обеспечить сплочённость общества. А

если латыши будут скорбеть о депортированных предках, а русские будут скорбеть о том, что больше не будет Чебурашки, то это не сплочённое общество».

Аболиньш считает, что необходимо не только закрыть общественное радио на русском языке, но и полностью избавиться от контента на русском языке в общественных СМИ. При этом частные СМИ могут по-прежнему выходить на русском.

Что касается исполнения по радио песен на русском языке, то тут никаких препятствий Аболиньш не видит: «Никто не пытается бороться с песнями на русском языке. Это было бы абсурдом. Другое дело — музыка находящихся под санкциями музыкантов, таких, как Чичерина и Лепс. Это было бы нарушением санций Евросоюза».

Аболиньш считает, что доля тех русскоязычных жителей Латвии, которые потребляют контент не только на русском, но и на латышском языке, довольно значительна. Однако есть группа людей, от которых «никакими способами не добьёшься, чтоб они перешли на латышский язык или латвийское информационное пространство. Нельзя сделать то, что невозможно».

