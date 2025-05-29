Исследование показало, что молодые жители Латвии более образованные, чем их эстонские сверстники, но уступают литовцам

Различия в профессиональной квалификации между возрастными группами резко отличаются по странам. В Люксембурге представители как старшего, так и младшего поколения со средним уровнем образования в большинстве своем предпочитают профессиональные направления (более 96%). Но этом может быть связано с большим числом гастарбайтеров в этой стране. А в Португалии только 13,5% пожилых людей со средним уровнем образования имеют профессиональную квалификацию, в то время как среди молодых людей их 37,2%.