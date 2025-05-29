Исследование показало, что молодые жители Латвии более образованные, чем их эстонские сверстники, но уступают литовцам
Недавно опубликованные в ЕС данные показали, что в 2014 году чуть более четверти (26%) граждан ЕС в возрасте 25-74 лет имели высшее образование. К 2024 году эта доля выросла до 33,5%.
Лидируют Ирландия, Люксембург и Кипр, где более 60% молодых людей (25-34 года) имеют высшее образование. Румыния находится на другом конце спектра: менее 30% представителей этой возрастной группы получают высшее образование, что является самым низким показателем в ЕС.
Показатель Латвии среди молодежи - 45%, что выше среднего по ЕС. Но в Литве поразительным образом число молодых людей с дипломами гораздо выше - 58,2%. Зато Латвия опережает Эстонию. В этой стране образованной молодежи насчитали 42,7%.
Опубликованные данные свидетельствуют об изменении отношения к образованию среди разных поколений. Среди взрослых в возрасте 25-54 лет 82,7% получили как минимум среднее образование, в то время как среди людей в возрасте 55-74 лет этот показатель составляет 70,4%. Вероятность наличия у молодых людей законченного высшего образования почти в два раза выше (39,8%), чем у старшего поколения (23,9%).
Различия в профессиональной квалификации между возрастными группами резко отличаются по странам. В Люксембурге представители как старшего, так и младшего поколения со средним уровнем образования в большинстве своем предпочитают профессиональные направления (более 96%). Но этом может быть связано с большим числом гастарбайтеров в этой стране. А в Португалии только 13,5% пожилых людей со средним уровнем образования имеют профессиональную квалификацию, в то время как среди молодых людей их 37,2%.
Аналогичные скачки в освоении профессий среди поколений наблюдаются в Греции, Ирландии, Испании и на Кипре, что свидетельствует о более широком европейском движении в сторону образования, ориентированного на развитие профессиональных навыков.
Во всей Европе женщины опережают мужчин по уровню образования. В 2024 году почти половина (49,9 %) женщин в возрасте 25-34 лет получили высшее образование. Мужчины также прогрессировали, но медленнее, достигнув 38,7 % в той же возрастной группе. За 10 лет этот разрыв увеличился чуть более чем на 1 %.
Что касается среднего образования, то 86,8 % женщин в возрасте 20-24 лет получили его по сравнению с 81,8 % мужчин. Только в Румынии мужчины немного опережают женщин.
Тем временем, в Латвии продолжает вызывать споры вопрос о дистанционном обучении школьников. Министерство образования и науки настаивает на необходимости очного обучения, однако депутаты и родители требуют сохранения права выбора, учитывая интересы детей.