МОН настаивает на очном обучении всех школьников, хотя не может обеспечить достаточные условия

Министерство образования и науки (МОН) считает, что для всех школьников было бы лучше учиться в школах очно, заявила сегодня заместитель государственного секретаря МОН Кристине Ниедре-Латере на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, где обсуждалось дистанционное обучение. Она подчеркнула, что очное обучение дает ученикам возможность общаться, получать немедленную помощь от учителей и вспомогательного персонала, а также учебные средства. В то же время Ниедре-Латере признала, что в настоящее время МОН не обеспечивает условия для того, чтобы во всех школах было достаточно учителей и вспомогательного персонала, есть трудности и с обеспечением учебными средствами. По мнению Ниедре-Латере, преподавание должно осуществляться в наилучших интересах ребенка, а дистанционное обучение может быть выбрано только в некоторых исключительных случаях.