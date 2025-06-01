Сегодня в столице проходит Рижский веломарафон: что надо знать об ограничениях движения
В воскресенье, 1 июня, в Риге проходит Рижский веломарафон Toyota. Во время проведения мероприятия автоводителям надо считаться со значительными ограничениями движения. Движение транспортных средств ограничено или закрыто на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. В связи с проведением мероприятия также внесены значительные изменения в маршруты общественного транспорта.
Участки улиц с ограничением движения на время мероприятия
С субботы, 31 мая, 17:00 до воскресенья, 1 июня, 19:30 движение транспорта закрыто на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Вантового моста, а также между улицами Бископа гате и Полю гате.
В воскресенье, 1 июня, с 11:00 до 12:00 движение транспорта закрыто на Каменном мосту (в направлении Пардаугавы), на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис (где будет организовано двустороннее движение по встречной полосе), Баласта дамбис, на Вантовом мосту (с обеспечением движения общественного транспорта по левой полосе).
В воскресенье, 1 июня, с 12:45 до 16:15 движение транспорта закрыто на набережной 11 ноября, на набережной Генерала Радзиня, в направлении улицы Краста и на участке от Каменного моста до Южного моста.
В воскресенье, 1 июня, с 12:45 до 16:30 движение транспорта закрыто на Южном мосту — в направлении Пардаугавы, на участке от съезда с улицы Краста до улицы Баускас, при этом по левой полосе будет обеспечено ограниченное движение транспорта.
В воскресенье, 1 июня, с 13:00 до 17:00 движение транспорта закрыто на участке улицы Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на круговом перекрестке улицы Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис (организовано двустороннее движение по встречной полосе), Баласта дамбис, на Вантовом мосту (с обеспечением движения общественного транспорта по левой полосе).
Государственная полиция совместно с муниципальной полицией Риги на маршрутах с целью оборудования трассы будет при необходимости ограничивать или закрывать движение транспорта уже с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
Запреты на остановку и стоянку транспортных средств
Во время проведения мероприятия в нескольких местах города запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а оставленные автомобили при необходимости будут перемещены на другое место, разрешенное для стоянки.
С субботы, 31 мая, 17:00 до воскресенья, 1 июня, 19:30 запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, между улицами Бископа гате и Полю гате, а также на участке улицы Цитаделес от улицы Торня до площади Пилс.
Также с субботы, 31 мая, с 17:00 до воскресенья, 1 июня, до 17:00 запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Баласта дамбис и на улице Кугю (со стороны Даугавы).
Ограничения для средств микромобильности
Во время проведения мероприятия с 10:00 до 20:00 на набережной 11 ноября, на Домской площади и в других местах проведения мероприятия запрещено движение электросамокатов, велорикш и электромобилей.
Кроме того, с субботы, 31 мая, 17:00 до воскресенья, 1 июня, 19:30 закрыта зона размещения средств микромобильности на набережной 11 ноября.