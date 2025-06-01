Сегодня в столице проходит Рижский веломарафон: что надо знать об ограничениях движения

В воскресенье, 1 июня, с 13:00 до 17:00 движение транспорта закрыто на участке улицы Баускас от кольца Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на круговом перекрестке улицы Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улицах Кугю, Триядибас, Ранькя дамбис (организовано двустороннее движение по встречной полосе), Баласта дамбис, на Вантовом мосту (с обеспечением движения общественного транспорта по левой полосе).