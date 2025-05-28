Раймонд Лапиньш: бюрократия умеет рассказать, как ужасно много работы проделано
Глава Центрального статистического управления Раймонд Лапиньш о снижении бюрократии говорит так: "Это бесконечная работа. Если мы сейчас возьмем хороший разгон и потом остановимся, то через полгода или год госаппарат снова создаст такое количество новых регуляций, что опять придется все пересматривать".
По словам Лапиньша, чтобы бороться с бюрократией, ее необходимо измерять. То, что не измеряется — невозможно улучшить. Под бюрократией он понимает, в том числе, время, затраченное на выполнение конкретного процесса. «Вы услышите много разговоров о "внутренней бюрократии". Чиновники должны решать такие вещи сами и не гордиться этим. Если что-то мешает мне на работе — я просто это устраняю, а не хожу по кругу и не рассказываю всем, как героически борюсь с бюрократией. Это не борьба, это обычная работа», — считает он.
Лапиньш признает, что бюрократию нередко усиливают опросы и сбор данных: «Вместо того чтобы найти нужную информацию в других источниках, мы спрашиваем предпринимателей или жителей». Подсчитывается количество часов, необходимое на заполнение анкет, но фактически времени уходит больше. «Нужно еще подумать, все найти. Мы подсчитываем эти часы, затем перемножаем два числа — сколько времени требуется на заполнение анкеты и сколько человек ее заполняют. В результате получаем очень симпатичный список самых бюрократичных опросов и наименее затратных», — поясняет он.
Следующий шаг: «Мы берем самые трудоемкие анкеты и с нашими сотрудниками ищем альтернативные источники данных, которые отражают ту же информацию. Например, совместно со Службой госдоходов, используя уже имеющиеся у них данные, мы смогли отказаться от двух анкет».
Выгода вполне измерима — одна анкета обходится в 160 000 евро в год (в пересчете на часы). «Важно не только измерять уровень бюрократии, но и результат — насколько ее удалось сократить. Если этого не делать, то, по моему опыту, бюрократия легко убедит всех, что было проделано ужасно много работы», — добавляет Раймонд Лапиньш.
Центральное статистическое управление уже наметило следующие действия. «У нас отличное сотрудничество с Министерством земледелия и его учреждениями — чтобы не беспокоить фермеров. Также работаем с Центральным агентством финансов и договоров, чтобы не нагружать предпринимателей лишними вопросами о данных по инновациям. Эта работа будет продолжаться. И мы теперь каждый год будем вынуждены сами себе докладывать, на сколько часов меньше граждане тратят времени на предоставление информации для статистики», — говорит Лапиньш.
О планах правительства по снижению бюрократии читайте в свежем номере журнала Likums un Taisnība, где опубликовано интервью с главой Государственной канцелярии Райвисом Кронбергсом и мнения экспертов.