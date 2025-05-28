Раймонд Лапиньш: бюрократия умеет рассказать, как ужасно много работы проделано

По словам Лапиньша, чтобы бороться с бюрократией, ее необходимо измерять. То, что не измеряется — невозможно улучшить. Под бюрократией он понимает, в том числе, время, затраченное на выполнение конкретного процесса. «Вы услышите много разговоров о "внутренней бюрократии". Чиновники должны решать такие вещи сами и не гордиться этим. Если что-то мешает мне на работе — я просто это устраняю, а не хожу по кругу и не рассказываю всем, как героически борюсь с бюрократией. Это не борьба, это обычная работа», — считает он.